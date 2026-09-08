واکنش جالب نماینده فمنیست پارلمان انگلیس پس از حضور در مراسم میلاد پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نوشته «دیلی میل»، «استلا کریزی» نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس، آخر هفته گذشته در یک راهپیمایی به‌نام میلاد النبی(ص) به‌مناسبت سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در شمال لندن شرکت کرد و ویدئویی از این مراسم و شرکت‌کنندگان در آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

پس از انتشار این ویدئو، برخی کاربران از اینکه در تصاویر منتشرشده زنان دیده نمی‌شدند، درباره حضور زنان در این مراسم پرسش کردند. «جنی راسل»، ستون‌نویس، در واکنش به ویدئوی کریزی از او پرسید: «زنان کجا هستند، استلا؟ آیا آنها کنار گذاشته شده‌اند؟ توضیح بده.»

کریزی در پاسخ گفت که «بسیاری از ادیان، مراسم و ساختارهای جداگانه‌ای برای زنان و مردان دارند» و برای پاسخ به این پرسش، ویدئوی دیگری از حضور زنان در مراسم منتشر کرد.

این نماینده پارلمان انگلیس در توضیح این ویدئو نوشت: «این زنان وکیل، پزشک، حسابدار، جراح و رهبران جامعه و کشور ما هستند. آنها همچنین سالروز میلاد پیامبر محمد(ص) را گرامی می‌دارند.»

کریزی همچنین با تأکید بر اینکه شرکت در این مراسم برای همگان آزاد است، از مردم دعوت کرد در سال آینده در این برنامه حضور پیدا کن

وشت: «هر شرکت‌کننده‌ای مورد استقبال قرار می‌گیرد؛ بنابراین سال آینده بیایید، با آنها دیدار کنید و خودتان ببینید که این مراسم چیست. این مراسم فوق‌العاده است.»

این اظهارات نماینده حزب کارگر انگلیس در حالی مطرح شده است که موضوع نحوه برگزاری مراسم مذهبی مسلمانان و تفکیک فضاهای زنان و مردان، گاه در فضای رسانه‌ای و سیاسی انگلیس محل بحث و مناقشه بوده است؛ با این حال، کریزی در واکنش به انتقادها، این شیوه را در چارچوب رویه‌های موجود در برخی ادیان توصیف و بر حضور اجتماعی و حرفه‌ای زنان مسلمان شرکت‌کننده در مراسم میلاد تأکید کرد.

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