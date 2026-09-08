به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجم آبان ماه در رژیم صهیونیستی انتخابات کنست (پارلمان) برای انتخاب نمایندگان برگزار خواهد شد و از دل این انتخابات، کابینه و نخست‌وزیر تعیین می‌شوند.

بر اساس ساختار سیاسی در رژیم صهیونیستی، جناح حائز اکثریت و پیروز انتخابات، علاوه بر آنکه مجلس و ساختار قانون‌گذاری را در دست خواهد داشت، کابینه و ساختار اجرایی را نیز در اختیار می‌گیرد.

بنیامین نتانیاهو حدود ۱۹ سال است که همزمان در رأس کنست و کابینه قرار دارد و با مدیریت ساختار قانون‌گذاری و اجرایی و همچنین قرار دادن افراد وفادار به خود در جایگاه‌های کلیدی نظامی و امنیتی، قدرتی فراتر از یک نخست‌وزیر عادی به دست آورده است. به همین دلیل، حامیانش او را «کینگ» (پادشاه) می‌خوانند.

نتانیاهو علاوه بر ساختار رسمی قدرت، در مدیریت و کنترل رسانه‌ها نیز اقدامات بسیاری انجام داده و حتی با رشوه دادن، رسانه‌ها را وادار به فعالیت در راستای منافع خود کرده است؛ موضوعی که به بحث اصلی یکی از پرونده‌های فساد وی تبدیل شده است.

در ۱۹ سال نخست‌وزیری نتانیاهو، تنها ساختار خارج از فرمان او، ساختار قضایی رژیم صهیونیستی بود، اما هدف اصلی ائتلاف او در کابینه اخیر، تغییر قوانین ساختار قضایی بود. تظاهرات گسترده و جنگ‌های متعدد مانع از تکمیل این روند شد و نتانیاهو فقط توانست برخی موارد را تغییر دهد.

گرگ زخمی در باتلاق انتخابات

اگر نتانیاهو از قدرت کنار گذاشته شود، با مسائل متعددی روبرو خواهد شد که یکی از آنها کمیته بررسی جنگ هفت اکتبر است. آثار این کمیته در برابر پرونده‌های فعلی فساد نتانیاهو، به مثابه کوهی در برابر کاه خواهد بود.

یکی از ترفندهای نتانیاهو که منجر به ۱۹ سال بقا در رأس قدرت شد، گره زدن نام خود با امنیت بود. او همواره با استفاده از بحران‌های خارجی، مشکلات داخلی خود را حل می‌کرد.

ایران‌هراسی یکی از ترفندهای نخ‌نمای نتانیاهو بود؛ او با بزرگنمایی پیرامون مسئله هسته‌ای، بارها ایران را به ساخت بمب اتمی متهم کرد و سپس خود را تنها فردی معرفی می‌کرد که می‌تواند این بحران را حل کند.

دو جنگ اخیر رژیم صهیونیستی با ایران، شکاف بین اهداف اعلام شده و دستاوردهای واقعی را کاملاً نمایان کرد. توان موشکی و هسته‌ای ایران پابرجاست و جنگ با ایران برای نتانیاهو آورده‌ای نداشت. نظرسنجی‌ها نشان داد که در روزهای جنگ، با وجود دستاوردهای مقطعی، اقبال به نتانیاهو در فلسطین اشغالی کاهش یافته است.

ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ‌افروزی‌های اخیر، نتانیاهو را در باتلاقی عمیق فرو برده و اقبال سیاسی به او مانند پیش از جنگ نیست. اکنون کمتر از دو ماه به انتخابات، نتانیاهو با یک باتلاق عمیق روبرو شده است. از یک سو هزینه‌های زیاد جنگ‌افروزی دستاورد سیاسی برای وی نداشته و از سوی دیگر زمان به نفعش نیست و انتخابات هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود. در این شرایط، دور از ذهن نیست که این «گرگ زخمی» برای نجات خود، دست به اقدامات عجیبی بزند و خواهان اجرای ترفند قدیمی خود باشد تا مشکلات داخلی را به واسطه بحران خارجی حل کند.

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