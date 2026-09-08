به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه یمن امروز (سه‌شنبه) با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که یمن از حق مشروع خود برای دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و نیز حق دفاع از حاکمیت، امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و حقوق ملت خود استفاده می‌کند.

در این بیانیه آمده است که هرگونه تجاوز به یمن با پاسخ و مجازات مواجه خواهد شد و «زمان قیمومیت و وابستگی به خارج برای همیشه به پایان رسیده است.»

وزارت خارجه یمن در بخش دیگری از بیانیه خود، به بیانیه امروز وزارت خارجه عربستان واکنش نشان داده و تأکید کرده است که هدف قرار دادن تجمعات نظامی عربستان و تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و پاسخ به تجاوزات و جنایت‌های عربستان، حقی مشروع است که توسط تمام عرف‌ها، میثاق‌ها و قوانین بین‌المللی تضمین شده است.

در این بیانیه اشاره شده است که نظام سعودی با بیش از ۲۵۰ هزار حمله هوایی در طول ۱۲ سال تجاوز و محاصره علیه یمن، هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده یا زخمی کرده و هزاران تأسیس غیرنظامی را تخریب کرده است.

وزارت خارجه یمن تأکید کرده است که نظام جنایتکار سعودی از دهه ۱۹۳۰ میلادی همواره امنیت و ثبات یمن را تهدید کرده و به دنبال تحمیل قیمومیت، تجزیه، اشغال و نابودی توانمندی‌های این کشور بوده است.

در این بیانیه آمده است که یمن با اعلام محاصره علیه نظام سعودی، هدفی روشن و مشروع را دنبال می‌کرده است: پایان دادن به محاصره اعمال‌شده از سوی این نظام علیه یمن.

وزارت خارجه یمن تأکید کرده است که نظام سعودی از پذیرش صلح و اجرای نقشه راه خودداری کرده و با تصور اینکه شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی برای اجرای اهداف شوم خود در یمن مساعد شده، به جای پاسخ به خواسته‌های مشروع یمن، به تشدید تجاوزات روی آورده است. آخرین جنایت آنان، حمله به زندان مرکزی در استان جوف بوده است.

وزارت خارجه یمن با اشاره به درخواست‌های مکرر خود از جامعه بین‌المللی برای الزام نظام سعودی به پایان دادن به تجاوز و محاصره، از این نهادها خواسته است که به نقش خود در قبال جنایت‌های رژیم سعودی عمل کنند. یمن تأکید کرده است که نظام سعودی منطقه را به سمت تشدید تنش و بحران سوق می‌دهد و مسئولیت کامل پیامدهای آن بر عهده این نظام خواهد بود.

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