ماجرای حذف «حیّ علی خیرالعمل» از اذان مساجد علویان سوریه چیست؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای گذشته، محافل مذهبی در مناطق ساحلی سوریه اخباری را درباره صدور دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت تکرار عبارت «حیّ علی خیرالعمل» در اذان مساجد وابسته به جامعه علویان منتشر کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اجرای این دستور ابتدا از شماری از مساجد شهرساحلی طرطوس آغاز می‌شد و قرار بود بعدها به مساجد علویان در شهرهای حمص، جبله، بانیاس و مناطق روستایی اطراف آن‌ها گسترش یابد و در نهایت، تمامی مناطق محل سکونت علویان در حمص، حماه و ساحل سوریه را در بر بگیرد.

با این حال، یک منبع در وزارت اوقاف حکومت جولانی در دمشق در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» لبنان، اطلاعات منتشرشده را تکذیب کرد و گفت که هیچ بخشنامه رسمی در این خصوص صادر نشده است. این منبع تأکید کرد که وزارت اوقاف هیچ تصمیمی درباره تغییر متن اذان در مساجد علویان یا ممنوعیت عبارت «حیّ علی خیرالعمل» صادر نکرده است.

در مقابل، منابعی در اداره اوقاف طرطوس اعلام کردند که چنین دستورالعملی واقعاً در داخل این نهاد مطرح و دست‌به‌دست شده است، اما هرگز در قالب یک دستور رسمی صادر نشده است.

به گفته این منابع، این موضوع به‌صورت شفاهی و از سوی یکی از مشایخ اداره اوقاف طرطوس با عنوان یکپارچه‌سازی گفتمان دینی، مطرح شده بود. بنابراین، این دستورالعمل از نظر منابع مذکور، به‌عنوان تصمیم رسمی صادرشده از سوی اداره اوقاف طرطوس محسوب نمی‌شود.

این موضوع پس از آن جنجال بیشتری به پا کرد که شیخ «علی محمد هلهل» رئیس شورای علویان در شهر طرطوس، مطلبی را درباره این دستورالعمل در حساب رسمی خود در فیسبوک منتشر کرد، اما چند ساعت بعد آن را حذف کرد. اقدامی که دامنه بحث‌ها را در محافل مذهبی و اجتماعی مناطق ساحلی سوریه گسترش داد.

شیخ هلهل در ادامه بار دیگر توضیحاتی درباره این موضوع منتشر کرد و گفت آنچه مطرح شده، مربوط به حذف عبارت «حیّ علی خیرالعمل از اذان» بوده است.

او در توضیحات خود به‌عنوان امام و خطیب مسجد امام حسین (ع) شهر طرطوس اعلام کرد تصمیمی که به‌صورت شفاهی در این زمینه مطرح شده بود، لغو شده است و مؤذنان مساجد امام علی(ع) و امام حسین(ع) نیز در این باره مطلع شده‌اند.

هلهل تأکید کرد که اذان بدون هیچ‌گونه افزایش یا کاهش به همان شکل سابق باقی خواهد ماند. اظهاراتی که نشان می‌دهد تاکنون تغییری در متن اذان در دو مسجد یادشده اعمال نشده است.

در نتیجه، جنجال ایجادشده همچنان میان یک دستورالعمل شفاهی که در طرطوس مطرح شده و تکذیب صدور هرگونه بخشنامه رسمی از سوی وزارت اوقاف حکومت جولانی در دمشق، باقی مانده است. در عین حال، تاکنون هیچ نشانه روشنی از وجود یک تصمیم رسمی و فراگیر برای تغییر متن اذان در مساجد علویان در دیگر مناطق سوریه مشاهده نشده است.

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