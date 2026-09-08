به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه همسویی انگلیس با آمریکا علیه ایران، دولت اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید این کشور، برنامه خود برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران را اعلام کرد.

طبق گزارش رویترز، این قانون دسترسی ایران به سیستم مالی انگلیس را محدود می‌کند، ممنوعیت‌های تجاری را به کالاها، فناوری و خدمات اضافی گسترش می‌دهد و فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا را ممنوع می‌کند، مگر اینکه معافیت‌هایی اعمال شود.

دولت انگلیس روز سه‌شنبه قانونی را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران منتشر کرد که محدودیت‌های تجاری و اختیارات هدف قرار دادن کشتی‌ها را نیز گسترش می‌دهد.

طبق این گزارش، اقدامات ضد ایرانی جدید انگلیس به بهانه «تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و سایر فعالیت‌های خصمانه تهران» انجام می‌گیرد.

یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه انگلیس، استیون داوتی، در بیانیه‌ای کتبی گفت که این قانون اقدام ما برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را دو چندان می‌کند.

این اقدام ضد ایرانی دولت جدید انگلیس در ادامه همسویی لندن با واشنگتن انجام می‌گیرد. اندی برنهام که از ۵۰ روز قبل به عنوان چهارمین نخست‌وزیر انگلیس در چهار سال اخیر آغاز به کار کرده، همراهی این کشور با مواضع ضد ایرانی آمریکا را تشدید کرده است.

برنهام پس از آغاز به کار، برخلاف نخست‌وزیر سابق انگلیس کی‌یر استارمر، استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس برای انجام حملات علیه ایران را تأیید کرد.

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