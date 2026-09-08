لبنان همچنان خاری در چشم اشغالگران خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه عمل اسلامی لبنان در بیانیه‌ای خطاب به «میشل عیسی» سفیر آمریکا در بیروت تأکید کرد که دولت آمریکا کاملاً از دشمن جنایتکار اسرائیلی جانبداری می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «از سال ۱۹۴۸ و حتی قبل از آن، گروهک‌های جنایتکار صهیونیستی تحت حمایت قدرت‌های غربی و اروپایی و آمریکا که همچنان نیز از آن حمایت می‌کنند، به فلسطین، هفت روستای لبنانی، شهرک الغجر و بخش بزرگی از جنوب لبنان، جولان، سینا و کرانه شرقی رود اردن یورش برده و این مناطق را اشغال کردند.»

جبهه عمل اسلامی افزود: دشمن جنایتکار صهیونیستی، کینه‌توز، خائن، متجاوز و اشغالگر تغییری نکرده بلکه شرارت، قلدری، زورگویی و تجاوزات آن بیشتر شده است. نقشه‌ای که نتانیاهو منتشر کرد، دلیل روشنی بر مقاصد این دشمن و توطئه‌های شیطانی آن است.

این بیانیه افزود: «آیا شما ندیدید که این دشمن وحشی و خونخوار حتی پس از توافق چارچوب چه می‌کند؟ صغیر و کبیر همه در جهان می‌دانند که ظالم و مظلوم کیست. دولت آمریکا کاملاً از دشمن جنایتکار اسرائیلی جانبداری می‌کند و سلاح‌های مرگباری که به این رژیم می‌دهید، مردم آزاده لبنان را می‌کشد.»

لبنان؛ خاری در چشم اشغالگران

در پایان این بیانیه آمده است: «با وجود همه این جانبداری کورکورانه از دشمن و به رغم همه کشتارها، ترورها و تخریب‌ها، لبنان همچنان خاری در چشم اشغالگران و حامیان آن باقی خواهد ماند و اشغالگری و تجاوزات هر قدر هم طول بکشد، سرانجام پایان خواهد یافت.»

سفیر آمریکا در بیروت امروز پس از دیدار با شیخ «علی الخطیب» نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان مدعی شد: «ما تنها منافع و صلاح جامعه شیعیان را می‌خواهیم و اینکه جنوب لبنان به صاحبان آن بازگردد و مردم بتوانند به روستاها و خانه‌های خود بازگردند.»

از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان امروز اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم اسرائیل به «ریحان»، محله «المسلخ» و «نبطیه فوقا»، یک نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر از جمله ۲ کودک و سه زن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ریحان در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.

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