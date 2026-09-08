به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاروانی شامل حدود ۷۰۰ خانواده آواره امروز (سه‌شنبه) وارد شهر رأس‌العین و روستاهای اطراف آن در استان حسکه شد. این بازگشت در چارچوب توافقات میان دولت سوریه و «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) انجام می‌شود.

اداره اطلاع‌رسانی حسکه پیش‌تر از آماده‌سازی برای حرکت کاروان بازگشت ۷۰۰ خانواده از اردوگاه‌های حسکه به مناطق اصلی آنان در شهر رأس‌العین و حومه آن خبر داده بود.

نیروهای امنیت داخلی در اداره رأس‌العین نیز برای تأمین امنیت این کاروان و ارائه تسهیلات امنیتی و پزشکی برای بازگشت ایمن آوارگان به روستاهایشان، به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

مصطفی عبدی، عضو تیم ریاستی مأمور اجرای توافق و نماینده مجلس شورای سوریه، اعلام کرد که این کاروان از اردوگاه طلائع حرکت کرده و دومین کاروان بازگشت آوارگان به این منطقه است که با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و نیروهای امنیت داخلی انجام می‌شود.

عبدی در مصاحبه تصویری با اداره اطلاع‌رسانی حسکه گفت که بازگشت آوارگان پس از پاکسازی روستاها و شهرک‌ها از مین‌ها با مشارکت سه تیم بین‌المللی و یک تیم از ارتش سوریه انجام شده است.

این دومین کاروان بازگشت آوارگان به منطقه رأس‌العین است. نخستین کاروان در ۱۰ اوت گذشته حرکت کرد، اما با مشکلاتی از جمله «اغتشاش، تخریب، تعرض و فتنه» مواجه شد.

احمد الهلالی، معاون استاندار حسکه، در ۱۱ اوت اعلام کرد که دستگاه‌های مربوطه اقدامات قانونی را آغاز کرده و تعدادی از عاملان اغتشاشات را بازداشت کرده‌اند و با هرگونه تلاش برای تحریک فتنه یا تهدید صلح داخلی برخورد خواهد شد.

استان حسکه در ماه‌های اخیر شاهد بازگشت آوارگان به مناطق مختلف پس از بیش از یک دهه آوارگی بوده است.

اداره اطلاع‌رسانی حسکه در ۳۱ اوت گذشته از بازگشت تعدادی از خانواده‌ها به محله العزیزیه در شهر حسکه پس از بیش از یک دهه آوارگی خبر داد. همچنین پیش از آن، دیداری میان الهلالی و هیأتی از طوایف «بکاره» که از روستاهای الاغیبش، الطویله، العوجه و تل فیضه در حومه تل تمر و منطقه جبل عبدالعزیز آواره شده بودند، برای بررسی بازگشت آنان به خانه‌هایشان انجام شد.

..............

پایان پیام/