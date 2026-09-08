شکار یک فروند زیرسطحی هوشمند دشمن آمریکایی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۱۲ خود اعلام کرد: با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن ترین زیر دریایی های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز به دام انداختند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این زیر سطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیر سطحی در دنیا برخور دار بوده، که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.

سپاه در اطلاعیه خود آورده است: این زیر سطحی اکنون به غنیمت گرفته شده و طی ساعات دیگر تصاویری از آن منتشر خواهد شد.

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