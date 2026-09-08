به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رزمایش «طلوع سپیده‌دم ۲.۰» که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در بامداد ششم سپتامبر جاری آغاز کرد از گرایش ارتش این رژیم به تثبیت سناریوی جنگ هم‌زمان در هفت جبهه در چارچوب دکترین آمادگی پس از هفتم اکتبر، حکایت دارد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت» به نقل از رسانه‌های عبری در روز بعد، ارتش رژیم صهیونیستی در این رزمایش، سناریوهایی از جمله حمله به شهرک‌ها، گروگان‌گیری، شلیک به عمق اراضی اشغالی و هدف قرار دادن مراکز راهبردی را شبیه‌سازی کرد که آزمونی گسترده برای سنجش توان فرماندهان و نیروها در مواجهه با یک غافلگیری پیچیده و چندجبهه‌ای است.

هم‌زمان از هفتم سپتامبر رزمایش گسترده دیگری در ایلات و وادی عربه آغاز شد. این تمرین در چارچوب آموزش لشکر ۸۰ ارتش رژیم صهیونیستی و در فاصله ششم تا نهم سپتامبر، با مشارکت پلیس، نیروی دریایی، نیروی هوایی و دستگاه‌های امدادی این رژیم، برگزار شد.

اگرچه این دو رزمایش از نظر سازمانی جداگانه و در چارچوب برنامه آموزشی سال ۲۰۲۶ میلادی از پیش تعیین شده بودند، اما هم‌زمانی آن‌ها تصویری از ارتشی ترسیم می‌کند که می‌خواهد آمادگی خود را برای مقابله با یک غافلگیری ناگهانی ثابت کند. آن هم در شرایطی که با کمبود نیروی انسانی، فرسایش نیروهای ذخیره و مناقشه بر سر ده‌ها میلیارد شِکِل بودجه روبه‌رو است.

هفت جبهه

«ینیر یاگنه» خبرنگار وب‌سایت «والا»، فاش کرد که تنها شمار محدودی از افراد در رژیم صهیونیستی از پیش از برگزاری رزمایش «طلوع سپیده‌دم» اطلاع داشتند و یگان‌ها و فرماندهان ارتش این رژیم بدون هشدار قبلی فراخوانده شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی در این رزمایش، آغاز جنگی هم‌زمان در هفت جبهه از جمله نفوذ ۱۰ فرد مسلح به شهرک «حنیتا» در شمال، رخنه به نزدیکی جاده ۶۰ و شهرک «شیلو» در کرانه باختری، حوادثی در مرز غزه، اصابت آتش به مناطق داخلی و منطقه «عزرئیلی»، حمله به اهداف راهبردی و یورش به شهرک‌ها را شبیه‌سازی کرد.

وب‌سایت «والا» همچنین گزارش داد که نیروهای ویژه و نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در سناریوی پاک‌سازی یک شهرک از افراد مسلح مشارکت داشتند، در حالی که ناظران این ارتش، اجرای دستورات را به‌صورت لحظه‌ای ارزیابی می‌کردند.

این جزئیات به اظهارات زامیر درباره اینکه رژیم صهیونیستی در دوره‌ای پرتنش و مستعد انفجار در همه جبهه‌ها به سر می‌برد، وزن بیشتری می‌دهد. به گفته او، سناریوی اصلی ارتش این رژیم اکنون آمادگی برای یک حمله غافلگیرکننده است.

این دومین نسخه از این رزمایش به شمار می‌رود. نسخه نخست در دهم آگوست ۲۰۲۵ برگزار شد و بنا بر اعلام ارتش رژیم صهیونیستی، به استخراج درس‌هایی درباره نحوه توزیع و استقرار نیروها و زمان واکنش آن‌ها منجر شد. بنابراین، نسخه «۲.۰» عملاً به معنای آزمودن دوباره اصلاحات انجام‌شده پس از گذشت یک سال است.

جبهه ایلات

اما مهم‌ترین تحول از شهر ایلات آغاز شد. جایی که «رونیت زیلبرشتاین» خبرنگار روزنامه «اسرائیل هیوم»، این تمرین را بزرگ‌ترین رزمایش برگزارشده در این شهر طی سال‌های اخیر توصیف کرد.

سناریوهای این رزمایش شامل نفوذ افراد مسلح از اردن به یک کیبوتص در منطقه «عربه»، تصرف یک مرکز پلیس، نفوذ با پاراگلایدر، حمله به یک موضع نظامی و گروگان‌گیری، ورود جت‌اسکی از اردن و مصر و تصرف یک هتل در ساحل جنوبی بود.

«آلون کالفون» فرمانده پلیس ایلات، گفت که نیروها سناریوی نفوذ گسترده به ایلات از ۳۶۰ درجه را شبیه‌سازی کردند. اما شاید مهم‌تر از آن، سخنان «حاییم بوبلیل» فرمانده منطقه جنوبی پلیس رژیم صهیونیستی بود که تأکید کرد ایلات باید بتواند به‌طور مستقل با یک حمله مقابله کند؛ زیرا رسیدن نیروهای ویژه از مرکز اسرائیل ممکن است دست‌کم سه ساعت طول بکشد.

حتی در سناریوی دریایی نیز به‌طور فرضی، نفوذگران موفق شدند خود را به ساحل برسانند و تلفات و مجروحانی بر جای گذاشتند. یک منبع در نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی گفت که این تمرین‌ها با هدف جلوگیری از تکرار هفتم اکتبر دیگری در خلیج ایلات برگزار می‌شود.

این مسئله، تمرکز فزاینده رژیم صهیونیستی بر مرز با اردن را توضیح می‌دهد. نه به این دلیل که اردن دشمن رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود، بلکه به سبب طولانی بودن مرز، قاچاق، تهدید پهپادها و فاصله زیاد ایلات از مراکز اصلی اعزام نیروی کمکی است.

طرح چندساله زامیر

این روند مستقیماً در چارچوب برنامه چندساله ایال زامیر با عنوان «هوشن» برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ میلادی قرار می‌گیرد.

ارتش اسرائیل در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که این طرح بر پایه تحقیقات مربوط به رویدادهای هفتم اکتبر، جنگ و چشم‌انداز جنگ آینده طراحی شده و ۱۲ حوزه برای تقویت توان نظامی از نیروی انسانی و ذخایر تسلیحاتی گرفته تا فناوری و دفاع از مرزها را در بر می‌گیرد.

رزمایش «طلوع سپیده‌دم» هم‌زمان با تشدید واقعی تنش در جبهه لبنان برگزار شد. «لیلاخ شووال» خبرنگار نظامی «اسرائیل هیوم»، گزارش داد که حزب‌الله دو پهپاد انفجاری را به سمت نیروهای نظامی صهیونیست در جنوب لبنان شلیک کرد و نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در پاسخ، مواضعی را در منطقه هدف حملات هوایی قرار داد.

در روز بعد نیز حملات و درگیری‌ها ادامه یافت و روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی هم‌زمان با ادامه عملیات خود در منطقه «علی‌الطاهر»، بار دیگر در واکنش به حملات پهپادی دست به حمله زد.

به این ترتیب، ارتش رژیم صهیونیستی سناریوی جنگ چندجبهه‌ای را در شرایطی آزمایش می‌کرد که یکی از همین جبهه‌ها درگیر تنش و رویارویی نظامی واقعی بود.

ارتشی فرسوده

اما پرسش اصلی این است: این دکترین قرار است با چه نیروهایی اجرا شود؟

زامیر در ماه مه گذشته در برابر کمیته امور خارجی و امنیت کنست گفت که نیروهای نظامی و ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با فرسایش مستمر روبه‌رو هستند و این ارتش باید به‌سرعت بزرگ‌تر شود.

او همچنین هشدار داد که کاهش مدت خدمت نظامی اجباری در اراضی اشغالی به ۳۰ ماه از ژانویه ۲۰۲۷، توان ارتش رژیم صهیونیستی را به اندازه یک گروهان از هر گردان کاهش خواهد داد و وابستگی آن به نیروهای ذخیره را افزایش می‌دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر اعلام کرده بود که با کمبود حدود ۱۵ هزار سرباز از جمله ۷ تا ۸ هزار نیروی رزمی، مواجه است.

کمیته منابع انسانی کنست نیز بنا بر گزارش «یدیعوت آحارونوت»، اعلام کرده است که میانگین مدت فراخوان یک گردان نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۴۰ روز رسید، در حالی که هدف‌گذاری برای سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۶۰ روز است.

همچنین میزان پاسخ‌گویی نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۸۰ درصد کاهش یافت. این در حالی است که این رقم بلافاصله پس از حمله اکتبر ۲۰۲۳ از ۱۰۰ درصد فراتر رفته بود.

در پژوهشی که مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در ۲۰ آگوست منتشر کرد، «ایدیت شفران گیتلمان»، «یاردین آسراف»، «عنات شاپیرا» و «دانا کرنیئیلی» پژوهشگران این مؤسسه، بحران نیروی انسانی را یکی از چالش‌های اساسی زامیر توصیف کردند.

این پژوهش همچنین از تبدیل عملی نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی به نیرویی شبیه به یک نیروی دائمی خبر داد. در حالی که هم‌زمان فشارهای سیاسی بر فرماندهی این ارتش درباره سربازگیری، انضباط و انتصابات نیز افزایش یافته است.

صورت‌حساب آمادگی

این بحران نیروی انسانی با یک نبرد مالی نیز همراه شده است.

«آدریان فیلو» در روزنامه عبری «کالکالیست»، نوشت که بودجه دفاعی رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ میلادی از ۱۱۲ میلیارد شِکِل در توافق اولیه به ۱۴۳ میلیارد شِکِل افزایش یافته و سپس با اضافه شدن ۱۵ میلیارد شِکِل دیگر به ۱۵۸ میلیارد شِکِل رسیده است. علاوه بر آن، ترتیبات مالی دیگری نیز به ارزش حدود ۲۵ میلیارد شِکِل در نظر گرفته شده است.

«شلومو تیتلباوم» نیز در «کالکالیست» فاش کرد که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی خواهان تأمین تعهدات مالی به ارزش حدود ۸۵ میلیارد شِکِل تا سال ۲۰۲۹ میلادی برای تجدید ذخایر و تقویت توان نظامی هستند در حالی که هنوز منبع مالی مورد توافقی برای آن تعیین نشده است.

بررسی شکاف مالی دیگری به ارزش ۲۵ میلیارد شِکِل نیز به ماه اکتبر یعنی اوج فصل انتخابات، موکول شده است.

از این منظر، رزمایش اخیر یک آزمون اقتصادی نیز محسوب می‌شود. زیرا هر جبهه جدیدی که زامیر به نقشه دفاعی رژیم صهیونیستی اضافه می‌کند به نیروی انسانی، ذخایر تسلیحاتی، هواپیما و سامانه‌های دفاع مرزی نیاز دارد.

در مقابل، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی بر این باور است که نهاد نظامی نمی‌تواند هر درس آموخته‌شده از هفتم اکتبر را به یک مطالبه مالی نامحدود تبدیل کند.

فشار سیاسی

این رزمایش‌ها در شرایطی برگزار می‌شوند که زامیر هم‌زمان تلاش می‌کند ارتش رژیم صهیونیستی را از کشمکش‌های سیاسی دور نگه دارد.

مطالعه مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در ۲۰ آگوست نشان داد که نخستین سال فعالیت او با افزایش اصطکاک میان سطح سیاسی و زنجیره فرماندهی ارتش این رژیم از موضوع انتصابات گرفته تا تصمیم‌های انضباطی و مسئله سربازگیری، همراه بوده است.

از این رو، پیام زامیر در پایان این آزمون، مبنی بر اینکه ارتش رژیم صهیونیستی، توانمند و آماده است و علاوه بر این می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد و حمله کند به همان اندازه که متوجه دشمنان این رژیم است، پیامی برای فضای داخلی رژیم صهیونیستی نیز محسوب می‌شود.

در مجموع، رزمایش «طلوع سپیده‌دم ۲.۰» چیزی فراتر از یک تمرین معمولی و در عین حال کمتر از نشانه‌ای قطعی برای نزدیک بودن یک جنگ است.

این رزمایش، آزمونی برای دکترینی است که بر این فرض استوار شده که هفتم اکتبر بعدی ممکن است از هر مرزی و به‌طور هم‌زمان در چند جبهه رخ دهد.

اما تناقض اصلی اینجاست که رژیم صهیونیستی نقشه جنگی را که برای آن آماده می‌شود، گسترده‌تر می‌کند در حالی که این ارتش با کمبود نیرو، فرسایش نیروهای ذخیره، افزایش هزینه آمادگی و فشارهای سیاسی مواجه است. شکافی که شاید از سناریوهایی که این رزمایش‌ها شبیه‌سازی می‌کنند، خطرناک‌تر باشد.

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