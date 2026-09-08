به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمیرا رضایی، فعال حقوق بشر افغانستان، روز دوشنبه، ۱۶ شهریور، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت هزاره‌ها در افغانستان سخن گفت و از جامعه جهانی خواست حمایت و پاسخگویی بین‌المللی درباره نقض حقوق این جامعه را افزایش دهد.

او گفت هزاره‌ها در افغانستان به‌طور مستمر با حملات هدفمند، آزار و اذیت مذهبی، تبعیض، کوچ اجباری و تصرف زمین‌های اجدادی مواجه بوده‌اند.

به گفته رضایی، ادامه این وضعیت باعث شده است بسیاری از هزاره‌ها برای یافتن امنیت و حمایت، از مسیرهای خطرناک به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کنند.

درخواست برای به‌رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی هزاره‌ها»

رضایی با اشاره به ۲۵ سپتامبر، که از سوی شماری از فعالان و نهادهای هزاره به‌عنوان «روز یادبود نسل‌کشی هزاره‌ها» گرامی داشته می‌شود، از جامعه جهانی خواست آزار تاریخی و مستمر این جامعه را به‌عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت بشناسد.

او در سخنانش به کشتار گسترده هزاره‌ها در دوره عبدالرحمان خان اشاره کرد و تأکید کرد که پیامدهای تاریخی آن خشونت‌ها همچنان بر جامعه هزاره افغانستان سایه انداخته است.

رضایی گفت: «ما خواستار پیشبرد پاسخگویی، برقراری عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان هستیم.»

او همچنین هشدار داد جامعه بین‌المللی باید پیش از آنکه افراد بیشتری کشته شوند و جوامع بیشتری از هزاره‌ها از بین بروند، اقدام کند.

ادامه حملات مرگ‌بار علیه هزاره‌ها

هزاره‌ها در سال‌های اخیر بارها هدف حملات مرگ‌بار تروریستی در افغانستان قرار گرفته‌اند.

این حملات مراکز آموزشی، مساجد، حسینیه‌ها، سالن‌های عروسی، مراکز ورزشی و خودروهای حمل‌ونقل عمومی را در مناطق هزاره‌نشین هدف قرار داده‌اند.

بخش قابل توجهی از این حملات علیه هزاره‌ها و شیعیان از سوی گروه‌های تروریستی، به‌ویژه داعش خراسان، انجام شده است.

تداوم این حملات باعث شده است فعالان حقوق بشر بارها درباره وضعیت امنیتی هزاره‌ها و ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از آنان هشدار دهند.

اتهام تبعیض علیه هزاره‌ها در دوره طالبان

در کنار تهدیدهای امنیتی، شماری از فعالان و چهره‌های هزاره، طالبان را نیز به اعمال تبعیض علیه این جامعه متهم می‌کنند.

منتقدان می‌گویند هزاره‌ها در بخش‌هایی از ساختار حکومتی، مدیریت محلی، آموزش، مسائل مذهبی و پرونده‌های مالکیت زمین با محدودیت و برخورد نابرابر مواجه هستند.

طالبان این اتهامات را رد کرده و بارها گفته است حقوق همه اقوام و مذاهب افغانستان را در چارچوب برداشت خود از شریعت رعایت می‌کند.

اختلافات زمین و منازعه کوچی‌ها و ساکنان محلی

یکی دیگر از محورهای اعتراض فعالان هزاره، نحوه رسیدگی طالبان به اختلافات زمین میان کوچی‌ها و ساکنان محلی در مناطق هزاره‌نشین است.

طالبان متهم شده است در شماری از این منازعات از کوچی‌ها حمایت کرده و در روند بررسی مالکیت زمین، به اسناد و مدارک مالکان هزاره توجه کافی نشان نداده است.

در سال‌های اخیر نیز مواردی از تخلیه روستاها، اختلاف بر سر مراتع و زمین‌های کشاورزی و صدور احکام مالکیتی در مناطق هزاره‌نشین گزارش شده است.

منتقدان می‌گویند این پرونده‌ها، در کنار حملات امنیتی و محدودیت‌های مذهبی، نگرانی‌ها درباره آینده اجتماعی و امنیتی هزاره‌ها در افغانستان را افزایش داده است.

سخنان حمیرا رضایی در شورای حقوق بشر در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان هزاره تلاش دارند مسئله آزار تاریخی و جاری این جامعه از سطح محکومیت‌های سیاسی فراتر رفته و در قالب سازوکارهای بین‌المللی مستندسازی، پاسخگویی، عدالت و جبران خسارت دنبال شود.

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