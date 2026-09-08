حماس: حملات رژیم اشغالگر به قدس اشغالی جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای راجع به تشدید جنایات جنگی دولت و ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در اردوگاه شعفاط و شهرک عناتا در شمال‌شرق قدس اشغالی هشدار داد.

جنبش حماس اعلام کرد که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در اردوگاه شعفاط و شهرک عناتا در شمال شرق قدس اشغالی، در کنار جنایات جنگی این رژیم، با محاصره شدید، بستن ورودی‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و بازداشت گسترده فلسطینیان همراه بوده است.

حماس در این بیانیه تصریح کرده که قدس و تمام شهرک‌ها و اردوگاه‌های آن کاملاً فلسطینی باقی خواهند ماند و هر گونه تلاش رژیم صهیونیستی برای منزوی‌سازی، یهودی‌سازی و تحمیل سلطه بر این شهر، در برابر ایستادگی و پایداری ساکنان آن شکست خواهد خورد.

این جنبش همچنین تأکید کرد که ماشین جنگی رژیم صهیونیستی نمی‌تواند طرح‌های شهرک‌سازی خود را پیش ببرد و ملت فلسطین تا پایان تجاوزات و اشغالگری، بر سرزمین و حقوق خود پایدار خواهد ماند.

حماس در بخش دیگری از بیانیه خود از دولت‌ها و ملت‌های جهان خواست با تحرکی گسترده و مؤثر، رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند تا تجاوزات متوقف شود، سران این رژیم به دلیل جنایات شان محاکمه شوند و حمایت کامل از ملت فلسطین در برابر تشدید تجاوزات اشغالگران فراهم آید.

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