به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، به تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل واکنش نشان داده و این اقدام طالبان را «تبعیض و زورگویی» توصیف کرده است.

دوستم روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریور، با انتشار بیانیه‌ای از طالبان خواست از ادامه این روند دست بردارد و استادان، طلاب و دیگر افرادی را که در ارتباط با تحولات حوزه بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

او گفته است نیروهای طالبان با اعمال فشار و خشونت علیه معترضان، شماری از استادان و طلاب خاتم‌النبیین را بازداشت و این مرکز را با «بی‌حرمتی، برخورد تبعیض‌آمیز و زورگویی» تخلیه کرده‌اند.

دوستم همچنین هشدار داده است که چنین برخوردهایی تنها متوجه جامعه هزاره نیست و به ادعای او، ازبک‌ها، ترکمن‌ها و تاجیک‌ها نیز در مناطق مختلف افغانستان با مواردی از «خشونت، حق‌ستیزی و بی‌عدالتی» روبه‌رو هستند.

ادعای تصرف زمین و خانه‌های اقوام

رهبر حزب جنبش ملی در بخش دیگری از بیانیه خود طالبان را متهم کرده است که در مناطق مختلف افغانستان به بهانه‌های گوناگون، زمین‌ها و خانه‌های متعلق به هزاره‌ها، ازبک‌ها و تاجیک‌ها را تصرف می‌کند.

او همچنین مدعی شده است در برخی موارد، این اقدامات با ضرب‌وشتم، توهین و حتی تیراندازی و قتل افراد همراه بوده است.

این اتهامات دیدگاه عبدالرشید دوستم است و طالبان تاکنون به بیانیه تازه او واکنش رسمی نشان نداده است.

دوستم می‌گوید ادامه چنین برخوردهایی باعث گسترش «وحشت و ناامنی» در میان مردم و افزایش یأس نسبت به آینده شده است.

هیچ حکومتی با ظلم و بی‌عدالتی دوام نمی‌آورد

دوستم در بخش دیگری از بیانیه‌اش با لحنی هشدارآمیز خطاب به طالبان گفته است هیچ حکومتی نمی‌تواند با «ظلم، استبداد و بی‌عدالتی» برای همیشه دوام بیاورد.

او هشدار داده است که شرایط کنونی نیز پایدار نخواهد ماند و طالبان در نهایت با واکنش مردم در برابر سیاست‌های خود مواجه خواهد شد.

تخلیه حوزه پس از دو روز محاصره

واکنش دوستم یک روز پس از تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین منتشر شده است.

نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان از روز شنبه، ۱۴ شهریور، این مرکز مهم آموزشی شیعیان در غرب کابل را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب خواسته بودند ساختمان را تخلیه کنند.

پس از دو روز مقاومت استادان و طلاب، نیروهای طالبان روز دوشنبه، ۱۶ شهریور، افراد حاضر در حوزه را از ساختمان خارج کردند. منابع گفته‌اند طالبان تا حدود ساعت ۱۰ صبح به طلاب مهلت داده بود محل را ترک کنند و سپس بعدازظهر تخلیه اجباری انجام شد.

گزارش‌های منتشرشده همچنین از بازداشت ده‌ها نفر از استادان، طلاب و افراد مرتبط با حوزه در جریان این تحولات خبر داده‌اند. تلویزیون تمدن پیش‌تر شمار بازداشت‌شدگان را ۲۸ نفر اعلام کرده بود.

اختلاف بر سر مالکیت زمین و وابستگی حزبی

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر مدعی شده بود مجموعه خاتم‌النبیین، شامل حوزه علمیه، دانشگاه و تلویزیون تمدن، با یک حزب سیاسی ارتباط داشته و بخشی از زمین‌های آن دولتی است.

مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین این ادعاها را رد کرده و می‌گویند برای زمین‌ها اسناد شرعی و قانونی در اختیار دارند و تخلیه حوزه بدون طی‌شدن روند نهایی قضایی صورت گرفته است.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین از مهم‌ترین مراکز آموزش علوم دینی شیعیان در کابل به شمار می‌رود و تخلیه آن طی روزهای گذشته با واکنش شماری از علما، فعالان سیاسی و شخصیت‌های شیعه و غیرشیعه افغانستان مواجه شده است.

مرکز تبیان نیز پیش‌تر در واکنش به این رویداد تأکید کرده بود که اختلاف درباره یک مرکز علمی و دینی باید از طریق بررسی شفاف اسناد و روند حقوقی حل شود، نه با محاصره، تخلیه و بازداشت.

.............................

پایان پیام/