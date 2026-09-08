به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که مأموران اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در استان خوست افغانستان، ۱۲ خبرنگار را هنگام پوشش خبری یک نمایشگاه کتاب بازداشت کرده‌اند.

این رویداد صبح روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریور، در ناحیه دوم شهر خوست رخ داده است. براساس گزارش این مرکز، خبرنگاران هنگام تصویربرداری و گفت‌وگو با بازدیدکنندگان نمایشگاه با مداخله مأموران امر به معروف روبه‌رو شدند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع محلی گفته است مأموران طالبان پس از بازداشت خبرنگاران، دوربین‌ها و وسایل کاری آنان را ضبط کردند. خبرنگاران بعداً آزاد شدند، اما با گذشت چند ساعت، دوربین‌هایشان هنوز به آنان بازگردانده نشده بود.

خبرنگاران با دعوت رسمی به نمایشگاه رفته بودند

یکی از نکات قابل توجه این رویداد آن است که خبرنگاران به دعوت اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست برای پوشش این نمایشگاه حاضر شده بودند.

یک خبرنگار محلی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است مأموران امر به معروف بدون توجه به این دعوت رسمی، خبرنگاران را متوقف کرده و با آنان «رفتار تحقیرآمیز» داشته‌اند.

براساس گزارش‌ها، مأموران طالبان خبرنگاران را پیاده به ساختمان اداره امر به معروف منتقل کردند و تجهیزات تصویربرداری آنان را نیز ضبط کردند.

منابع محلی گفته‌اند دفتر استاندار طالبان در خوست و دیگر مقام‌های محلی نیز در جریان این اتفاق قرار گرفته‌اند، اما دست‌کم تا چند ساعت پس از رویداد، دوربین‌های خبرنگاران بازگردانده نشده بود.

مرکز خبرنگاران: بازداشت‌ها به ممنوعیت تصاویر مرتبط است

مرکز خبرنگاران افغانستان معتقد است اقدام مأموران امر به معروف در چارچوب اجرای ممنوعیت انتشار تصاویر «موجودات زنده» صورت گرفته است.

به گفته این نهاد، ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده در خوست تاکنون به‌طور رسمی و عمومی اعلام نشده، اما رسانه‌ها و خبرنگاران محلی بارها به شکل غیررسمی برای رعایت این محدودیت تحت فشار قرار گرفته‌اند.

ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده یکی از محدودیت‌هایی است که در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر رسانه‌ها اعمال شده است.

براساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، اجرای این محدودیت ابتدا در شماری از استان‌ها آغاز شد و اکنون در ۲۵ استان از ۳۴ استان افغانستان اعمال می‌شود.

این سیاست باعث شده است برخی شبکه‌های تلویزیونی محلی فعالیت تصویری خود را متوقف کنند یا به رسانه‌های صوتی تبدیل شوند.

محکومیت «رفتار تحقیرآمیز» با خبرنگاران

مرکز خبرنگاران افغانستان برخورد مأموران امر به معروف طالبان با خبرنگاران در خوست را محکوم کرده و آن را مغایر «کرامت انسانی و حرفه‌ای» آنان دانسته است.

این مرکز از طالبان خواسته است دوربین‌ها و تجهیزات ضبط‌شده را فوراً به خبرنگاران بازگرداند و به برخوردهایی که باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان فعالان رسانه‌ای می‌شود، پایان دهد.

این نهاد همچنین تأکید کرده است خبرنگاران باید بتوانند فعالیت حرفه‌ای خود را «در فضایی عاری از ترس و هراس از بازداشت» انجام دهند.

فشار فزاینده بر رسانه‌های تصویری

اعمال محدودیت بر انتشار تصویر موجودات زنده طی دو سال گذشته به یکی از مهم‌ترین چالش‌های رسانه‌های افغانستان تبدیل شده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، این ممنوعیت در سال ۲۰۲۴ ابتدا در هفت استان اجرا شد و در سال ۲۰۲۵ به ۱۸ استان دیگر گسترش یافت. در نتیجه، دست‌کم شماری از شبکه‌های تلویزیونی محلی مجبور شدند فعالیت تصویری خود را متوقف یا برنامه‌هایشان را به قالب رادیویی تبدیل کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان پیش‌تر نیز از افزایش بازداشت، تهدید و مداخله مستقیم مقام‌های طالبان در فعالیت رسانه‌ها خبر داده بود.

این نهاد در گزارش‌های خود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را یکی از اصلی‌ترین نهادهای مؤثر در اعمال محدودیت‌های تازه بر رسانه‌ها معرفی کرده است.

رویداد خوست اکنون نمونه تازه‌ای از برخورد مستقیم مأموران این وزارتخانه با خبرنگارانی است که حتی با دعوت یک نهاد رسمی طالبان برای پوشش یک برنامه فرهنگی حاضر شده بودند؛ موضوعی که بار دیگر تعارض میان فعالیت رسمی رسانه‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نهاد امر به معروف طالبان را برجسته کرده است.

تا زمان تنظیم این خبر، مقام‌های طالبان در خوست درباره علت بازداشت ۱۲ خبرنگار و زمان بازگرداندن دوربین‌های آنان توضیح عمومی منتشر نکرده‌اند.

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