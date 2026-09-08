طالبان دفتر «کمیسیون عالی شیعیان» را هم محاصره کرد؛ نهادی که با خود این گروه هماهنگ بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در کابل از محاصره دفتر «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» توسط نیروهای طالبان خبر داده‌اند؛ اتفاقی که تنها یک روز پس از تخلیه اجباری حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و در ادامه مجموعه‌ای از اقدامات تازه علیه نهادها و چهره‌های شیعه در پایتخت رخ داده است.

براساس اطلاعات منتشرشده، نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان حوالی ساعت دو بعدازظهر سه‌شنبه، ۱۷ شهریور، ساختمان محل فعالیت این کمیسیون را در کارته چهار کابل محاصره کردند.

برخی منابع محل دفتر را خانه پیشین سرور دانش، معاون سابق ریاست‌جمهوری افغانستان، در محدوده کارته چهار و حوالی پل سرخ معرفی کرده‌اند. این ساختمان در بخش غربی کابل و در فاصله نسبتاً نزدیکی از مجموعه خاتم‌النبیین قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی است اعضایی از کمیسیون هنگام محاصره در داخل ساختمان حضور داشته‌اند. یک گزارش دیگر نیز می‌گوید محافظان مسلح دفتر در اطراف ساختمان مستقر شده و در مقطعی مانع ورود نیروهای وزارت دادگستری شده‌اند.

تا زمان تنظیم این خبر، مشخص نیست نیروهای طالبان وارد ساختمان شده‌اند یا خیر و گزارشی نیز از بازداشت اعضای کمیسیون منتشر نشده است.

چرا محاصره این کمیسیون اهمیت دارد؟

«کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» از نهادهایی است که در سال‌های اخیر با هماهنگی نزدیک مقام‌های طالبان فعالیت کرده است.

محمدعلی اخلاقی، نماینده پیشین پارلمان، به‌عنوان رئیس این کمیسیون معرفی شده و اعضای آن طی ماه‌های گذشته بارها با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرده‌اند.

وزارت امر به معروف طالبان در اسفند ۱۴۰۴ رسماً از دیدار وزیر این وزارتخانه با اعضای کمیسیون عالی شیعیان خبر داده بود؛ نشستی که علاوه بر اعضای کمیسیون، استاندار کابل و نمایندگانی از اداره اطلاعات طالبان، شورای عالی علما و شماری دیگر از نهادهای حکومتی نیز در آن حضور داشتند.

این کمیسیون همچنین در دی ۱۴۰۴ نشستی با عنوان «تحکیم نظام اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی کشور» با حضور مقام‌های طالبان در کابل برگزار کرده بود.

محمدعلی اخلاقی نیز در یکی از نشست‌های این نهاد در اردیبهشت امسال، از آنچه «دستاوردهای امنیتی» حکومت طالبان خوانده بود حمایت کرد و گفت این کمیسیون تلاش می‌کند مشکلات جامعه شیعه را از طریق گفت‌وگو با حکومت پیگیری کند.

در عین حال، منابع و شماری از منتقدان این نهاد مدعی شده‌اند که کمیسیون عالی شیعیان با حمایت اداره اطلاعات طالبان ایجاد شده و تحت نفوذ این نهاد قرار دارد. این ادعا از سوی طالبان به‌صورت رسمی تشریح یا تأیید نشده است.

به همین دلیل، محاصره نهادی که طی سال‌های گذشته مسیر تعامل و همکاری با طالبان را در پیش گرفته بود، اکنون خود به یکی از پرسش‌های مهم تحولات اخیر جامعه شیعه تبدیل شده است.

هنوز علت محاصره روشن نیست

طالبان تا زمان تنظیم این خبر توضیح رسمی درباره علت محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان منتشر نکرده است.

مشخص نیست این اقدام با پرونده مالکیت ساختمان مرتبط است، به تحولات اخیر حوزه خاتم‌النبیین ارتباط دارد یا دلایل دیگری پشت آن قرار دارد.

همچنین روشن نیست وزارت دادگستری طالبان با چه حکم یا دستور حقوقی نیروهای خود را به این ساختمان اعزام کرده است.

این سکوت در شرایطی ادامه دارد که وزارت دادگستری طی روزهای اخیر در چند پرونده مرتبط با نهادهای شیعه در غرب کابل مستقیماً وارد عمل شده است.

چند روز پرتنش برای نهادهای شیعه کابل

محاصره کمیسیون عالی شیعیان پس از چند روز تنش گسترده در غرب کابل صورت گرفته است.

نیروهای وزارت دادگستری طالبان روز شنبه، ۱۴ شهریور، حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) را محاصره کردند و از استادان و طلاب خواستند ساختمان را تخلیه کنند. پس از دو روز مقاومت و اعتراض، این مرکز روز دوشنبه به‌صورت اجباری تخلیه شد.

در جریان این عملیات نیز ده‌ها استاد، طلبه و فرد مرتبط با حوزه بازداشت شدند و گزارش‌هایی از برخورد فیزیکی نیروهای طالبان با افراد حاضر در محل منتشر شد.

پیش از آن، تلویزیون تمدن نیز متوقف شده بود و طالبان در هفته گذشته کنترل مدیریتی دانشگاه خاتم‌النبیین را در دست گرفته بود. هر سه نهاد از مجموعه‌هایی هستند که توسط آیت‌الله محمدآصف محسنی، از برجسته‌ترین عالمان شیعه افغانستان، پایه‌گذاری شده‌اند.

نیروهای طالبان همچنین در روزهای اخیر دفتر «روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع» را در کابل هدف قرار داده و شماری از چهره‌های مرتبط با آن را بازداشت کرده‌اند.

بسته‌شدن دفتر تلویزیون «راه فردا»، بازداشت چهره‌های هزاره و شیعه و اکنون محاصره کمیسیون عالی شیعیان، باعث شده است دامنه برخوردها دیگر تنها به مجموعه خاتم‌النبیین محدود نباشد.

ادعای تازه درباره کشف سلاح در خاتم‌النبیین

هم‌زمان با این تحولات، رسانه‌های نزدیک به طالبان روز سه‌شنبه مدعی شدند هنگام تخلیه مجموعه خاتم‌النبیین، «انبار سلاح و مهمات» در این مرکز کشف شده است.

براساس این روایت، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین با همکاری نهادهای امنیتی طالبان این تجهیزات را پیدا کرده است.

اما مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین این روایت را رد نکرده‌اند که سلاح‌هایی در محل وجود داشته، بلکه گفته‌اند سلاح‌های موجود مربوط به محافظان رسمی مجموعه بوده، قانونی و در وزارت کشور طالبان ثبت شده است.

تا زمان تنظیم این خبر، وزارت کشور یا وزارت دادگستری طالبان جزئیاتی درباره نوع، تعداد و وضعیت ثبت این سلاح‌ها منتشر نکرده‌اند؛ بنابراین ادعای وجود «انبار غیرقانونی سلاح» هنوز به‌طور مستقل اثبات نشده است.

پرونده خاتم‌النبیین؛ اختلاف زمین یا مسئله‌ای گسترده‌تر؟

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر گفته بود زمین حوزه علمیه خاتم‌النبیین و نهادهای مرتبط با آن دولتی است و این مجموعه را به ارتباط با حزب حرکت اسلامی افغانستان متهم کرده است.

مسئولان خاتم‌النبیین هر دو ادعا را رد کرده و می‌گویند اسناد شرعی و قانونی مالکیت زمین را در اختیار دارند و پرونده نیز باید از طریق دادگاه تعیین تکلیف شود.

آنچه اکنون توجه بیشتری را جلب کرده، گسترش اقدامات از یک مجموعه مذهبی به سایر نهادها و شخصیت‌های شیعه است.

محاصره «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» از این جهت متفاوت است که این نهاد نه در صف مخالفان طالبان، بلکه طی سال‌های گذشته یکی از مجاری تعامل شماری از چهره‌های شیعه با حکومت این گروه بوده است.

از همین رو، محاصره دفتر آن این پرسش را ایجاد کرده است که آیا تحولات اخیر بخشی از اختلاف داخلی طالبان با برخی نهادهای شیعه مورد حمایت خود این حکومت است یا دامنه برخورد وزارت دادگستری با ساختارهای اجتماعی و مذهبی شیعیان در کابل در حال گسترش است.

تا زمانی که طالبان علت اقدام روز سه‌شنبه را اعلام نکند، پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد.

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