به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدجواد محسنی در واکنش به انتشار تصاویر سلاح و مهمات از حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در برخی رسانه‌ها و صفحات نزدیک به طالبان، روایت مطرح‌شده درباره «کشف» این تجهیزات را رد کرده است.

او روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریور، با انتشار اطلاعیه‌ای گفت تصاویری از تعدادی سلاح و مهمات در روزهای اخیر منتشر و به‌گونه‌ای بازتاب داده شده است که گویا نیروهای طالبان در جریان تخلیه حوزه با یک انبار مخفی سلاح روبه‌رو شده‌اند.

محسنی گفته است چنین روایتی «با واقعیت موضوع مطابقت ندارد» و سلاح‌های مورد بحث از مدت‌ها پیش با اطلاع نهادهای رسمی امنیتی برای حفاظت از حوزه نگهداری می‌شده است.

سلاح‌ها حدود ۲۰ سال پیش برای تأمین امنیت حوزه تحویل شده بود

به گفته محسنی، حدود ۲۰ سال پیش، به‌دلیل وسعت حوزه علمیه خاتم‌النبیین و برگزاری مراسم‌های بزرگ مذهبی با حضور شمار زیادی از مردم، وزارت کشور و اداره امنیت ملی حکومت وقت مقداری سلاح و تجهیزات امنیتی در اختیار نیروهای مسئول حفاظت از این مرکز قرار داده بودند.

او گفته است این تجهیزات برای تأمین امنیت مراسم‌ها، ساختمان حوزه و جمعیت گسترده‌ای که در مناسبت‌های مذهبی به این مرکز مراجعه می‌کردند، استفاده می‌شده است.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین در سال‌های گذشته محل برگزاری برخی از بزرگ‌ترین مراسم‌های مذهبی شیعیان در کابل بوده و در مناسبت‌هایی مانند محرم، عاشورا و دیگر برنامه‌های مذهبی هزاران نفر در این مجموعه حضور پیدا می‌کردند.

محسنی: پس از بازگشت طالبان، همه سلاح‌ها را تحویل دادیم

محسنی می‌گوید پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، تمامی سلاح‌ها و تجهیزات موجود در حوزه به‌صورت رسمی به کمیسیون جمع‌آوری سلاح تحویل داده شد.

به گفته او، چند روز بعد و پس از بررسی موضوع، وزارت کشور طالبان تصمیم گرفت بخشی از همان تجهیزات برای تأمین امنیت حوزه دوباره در اختیار مسئولان امنیتی این مرکز قرار گیرد.

محسنی تأکید کرده است بنابراین سلاح‌هایی که اکنون تصاویر آنها منتشر شده، نه مخفی بوده‌اند و نه بدون اطلاع حکومت نگهداری می‌شده‌اند.

وزارت کشور طالبان نیز در مقررات عمومی خود تصریح کرده است که حمل و نگهداری سلاح نیازمند مجوز این وزارتخانه است و مجوزهای حمل سلاح از طریق اداره مسئول در وزارت کشور صادر می‌شود. البته انتشار این مقررات عمومی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام سلاح‌های موجود در خاتم‌النبیین دارای مجوز معتبر بوده‌اند و برای روشن‌شدن قطعی این موضوع، انتشار اسناد ثبت و مجوزهای مورد اشاره مسئولان حوزه ضروری است.

تحویل داوطلبانه سلاح‌ها هنگام تخلیه

محسنی همچنین گفته است هنگام تخلیه اجباری حوزه علمیه خاتم‌النبیین، نیروهای امنیتی این مرکز تمامی سلاح‌ها و مهمات باقی‌مانده را به نیروهای امنیتی طالبان تحویل داده‌اند.

او گفته است: «نیروهای امنیتی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، تمامی سلاح‌ها و مهمات موجود را رسماً و به‌صورت داوطلبانه به نیروهای امنیتی حکومت تسلیم کردند.»

به گفته او، بنابراین آنچه در تصاویر دیده می‌شود حاصل یک عملیات کشف مخفیگاه سلاح نبوده، بلکه تجهیزاتی بوده که مسئولان حفاظت حوزه هنگام تحویل ساختمان در اختیار نیروهای طالبان گذاشته‌اند.

روایت رسانه‌های نزدیک به طالبان چیست؟

هم‌زمان، رسانه‌های نزدیک به طالبان با استناد به منابع امنیتی این گروه گزارش داده‌اند که در جریان تخلیه حوزه خاتم‌النبیین یک «انبار سلاح و مهمات» کشف شده است.

براساس فهرست منتشرشده، طالبان مدعی شده است سه قبضه راکت‌انداز، دو قبضه پیکا، ۲۰ کلاشینکف، ده‌ها خشاب، ۵۳ گلوله راکت، بیش از دو هزار گلوله پیکا، چند صندوق مهمات و ۱۰ دستگاه بی‌سیم در این محل وجود داشته است.

اصل وجود این تجهیزات از سوی مسئولان حوزه رد نشده است؛ اختلاف اصلی بر سر ماهیت و وضعیت حقوقی آنها است.

روایت نزدیک به طالبان از «کشف انبار سلاح» سخن می‌گوید، در حالی که مسئولان خاتم‌النبیین می‌گویند تجهیزات از قبل برای حکومت شناخته‌شده، ثبت‌شده و در اختیار نیروهای حفاظت رسمی حوزه بوده است.

تا زمان تنظیم این خبر، وزارت کشور طالبان اسناد یا توضیح مستقلی منتشر نکرده است که مشخص کند آیا سلاح‌های مورد بحث در سامانه این وزارتخانه ثبت بوده‌اند، مجوز آنها چه زمانی صادر شده و آیا هنگام تخلیه همچنان اعتبار داشته است.

محسنی: عنوان «کشف‌شده» افکار عمومی را گمراه می‌کند

محمدجواد محسنی معرفی این تجهیزات با عنوان «سلاح‌های کشف‌شده» را اعتراض‌برانگیز دانسته و گفته است چنین تعبیری این تصور را ایجاد می‌کند که حوزه علمیه خاتم‌النبیین به‌صورت پنهانی سلاح نگهداری می‌کرده است.

او این روایت را «تحریف آشکار واقعیت» توصیف کرده و گفته است وجود تجهیزات امنیتی در مرکزی که میزبان اجتماعات بزرگ مذهبی بوده، امری طبیعی بوده و ترتیبات امنیتی آن نیز با اطلاع نهادهای مسئول صورت می‌گرفته است.

محسنی از رسانه‌ها و صفحات رسمی یا نزدیک به حکومت طالبان خواسته است در موضوعات حساس از انتشار روایت‌های «ناقص و گمراه‌کننده» خودداری کنند و تمام اطلاعات مرتبط را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

مناقشه تازه در میانه بحران خاتم‌النبیین

بحث درباره سلاح‌ها در شرایطی مطرح شده است که نیروهای طالبان طی روزهای گذشته حوزه علمیه خاتم‌النبیین را محاصره و سپس تخلیه کردند.

نیروهای طالبان روز شنبه، ۱۴ شهریور، وارد مجموعه شدند و خواستار تخلیه آن شدند. سرانجام روز دوشنبه، طلاب و افراد حاضر در حوزه از ساختمان خارج شدند و کنترل مجموعه در اختیار نیروهای طالبان قرار گرفت.

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر مدعی شده بود زمین این حوزه و برخی نهادهای مرتبط با آن دولتی است. مسئولان مجموعه این ادعا را رد کرده و می‌گویند اسناد شرعی و قانونی مالکیت زمین را در اختیار دارند.

اکنون انتشار تصاویر سلاح‌ها به محور تازه‌ای در این مناقشه تبدیل شده است.

برای روشن‌شدن واقعیت، دو پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ است: آیا سلاح‌های منتشرشده واقعاً در وزارت کشور طالبان ثبت و دارای مجوز بوده‌اند و آیا اسناد رسمی تحویل دوباره آنها به نیروهای حفاظت حوزه وجود دارد؟

انتشار این اسناد از سوی خاتم‌النبیین و پاسخ رسمی وزارت کشور طالبان می‌تواند مشخص کند که آنچه رخ داده واقعاً «کشف انبار سلاح» بوده یا، آن‌گونه که محمدجواد محسنی می‌گوید، صرفاً تحویل تجهیزات امنیتی شناخته‌شده و دارای سابقه رسمی در هنگام تخلیه حوزه.

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