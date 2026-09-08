عطا محمد نور: رفتار طالبان با شیعیان «فراتر از تعصب و جنایت» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عطا محمد نور، از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان و استاندار پیشین بلخ، به تخلیه اجباری حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) از سوی طالبان واکنش نشان داده و به‌شدت از نحوه برخورد این گروه با شیعیان افغانستان انتقاد کرده است.

عطا محمد نور روز دوشنبه، ۱۶ شهریور، در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه ایکس، شیعیان افغانستان را «برادران» خود خواند و آنان را مردمی نیکوسرشت، مبتکر، علم‌پرور و مهربان توصیف کرد.

او در ادامه نوشت رفتار طالبان در برابر جامعه شیعه از نگاه او از «تعصب و جنایت» نیز فراتر رفته و طالبان را متهم کرد که در «جهل و گمراهی» فرو رفته‌اند.

عطا محمد نور: به‌عنوان یک مسلمان سنی از این رفتار شرمسارم

بخش قابل توجه پیام عطا محمد نور، تأکید او بر هویت مذهبی خودش و انتقاد از عملکرد طالبان به نام اهل سنت است.

نور خطاب به طالبان گفته است این گروه مدعی پیروی از اهل سنت است، اما آنچه از عملکردش دیده می‌شود، کشتار، خون‌ریزی، بستن درهای دانش و عقب‌گرد است.

او در ادامه نوشته است که به‌عنوان یک مسلمان سنی، از مشاهده چنین رفتارهایی احساس شرمساری می‌کند.

این بخش از پیام نور از آن جهت قابل توجه است که او تلاش کرده مخالفت خود با اقدام طالبان علیه خاتم‌النبیین را نه در قالب یک منازعه شیعه و سنی، بلکه به‌عنوان اعتراض یک چهره سیاسی اهل سنت به نحوه برخورد طالبان با یک مرکز علمی و مذهبی شیعیان مطرح کند.

ستایش از آیت‌الله محمدآصف محسنی و خاتم‌النبیین

عطا محمد نور در بخش دیگری از پیام خود از آیت‌الله محمدآصف محسنی، بنیان‌گذار مجموعه خاتم‌النبیین، تجلیل کرده است.

او گفته است از آیت‌الله محسنی «بزرگ‌ترین مرکز پرورش علم، معرفت و عقل‌گرایی» به یادگار مانده و حوزه علمیه و دانشگاه خاتم‌النبیین را مرکزی برای خرد، دانش، منطق و اخلاق توصیف کرده است.

نور تأکید کرده است چنین مجموعه‌ای نباید به صحنه برخورد مسلحانه و اعمال زور تبدیل شود و آن را «نه میدان تفنگ‌کشی و زورگویی» خوانده است.

خطاب به شیعیان: متحد و امیدوار بمانید

نور در پایان پیام خود مستقیماً خطاب به شیعیان افغانستان از آنان خواسته است در شرایط کنونی وحدت خود را حفظ کنند.

او از جامعه شیعه خواسته است «متحد، استوار، منسجم و امیدوار» بمانند و تأکید کرده است که آنان در این مسئله تنها نیستند.

او همچنین با ادبیاتی تند نسبت به دوام وضعیت کنونی ابراز تردید کرده و گفته است این شرایط نیز سرانجام خواهد گذشت.

واکنش پس از تخلیه حوزه خاتم‌النبیین

اظهارات عطا محمد نور پس از آن مطرح شده است که نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان، پس از چند روز محاصره و فشار، حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل را تخلیه کردند.

در جریان این تحولات، شماری از استادان، طلاب و افراد مرتبط با حوزه بازداشت شدند و گزارش‌هایی نیز از برخورد فیزیکی نیروهای طالبان با افراد حاضر در محل منتشر شد.

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر مدعی شده بود زمین این مجموعه دولتی است و درباره ارتباط آن با یک حزب سیاسی نیز ادعاهایی مطرح کرده بود.

مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین این ادعاها را رد کرده و می‌گویند برای زمین حوزه اسناد شرعی و قانونی در اختیار دارند و اقدام طالبان پیش از پایان روند حقوقی و قضایی صورت گرفته است.

واکنش عطا محمد نور به این رویداد در ادامه موضع‌گیری شماری از شخصیت‌های سیاسی، علما و فعالان افغانستان درباره تخلیه یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و مذهبی شیعیان این کشور صورت گرفته است.

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