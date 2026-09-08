چرا نفت با وجود بحران عرضه در خلیج فارس هنوز به ۱۰۰ دلار نرسیده است؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، در ماه جاری افزایش یافته است. اما این قیمت با وجود تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و ایران که به اختلال در صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ منجر شده، همچنان زیر مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است.

براساس گزارش داده‌های شرکت «آرگوس»، میزان کنونی نفت خام ارسالی از تولیدکنندگان خاورمیانه حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز است. در حالی که پیش از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، این رقم به ۱۸ میلیون بشکه در روز می‌رسید. رویترز در گزارشی به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت نفت در شرایط کنونی پرداخته است.

نفت همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کند

«کلودیو گالیمبرتی» کارشناس ارشد شرکت «ریستاد انرژی»، گفت که در هفته پیش از ازسرگیری درگیری‌ها در ۳۰ آگوست، روزانه بین ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد. رقمی که دو برابر حجم ثبت‌شده در هفته پیش از آن بود.

او افزود که با وجود کاهش جریان نفت از آن زمان به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز، میانگین متحرک روزانه همچنان بین ۴ تا ۵ میلیون بشکه در نوسان است. بر این اساس، قیمت منصفانه نفت برنت حدود ۹۵ دلار در هر بشکه برآورد می‌شود، در حالی که تخمین‌های فعالان صنعت، میزان واقعی صادرات روزانه را بین ۶ تا ۸ میلیون بشکه اعلام می‌کند.

داده‌های شرکت «کپلر» نیز دیروز دوشنبه نشان داد که از دوم سپتامبر تاکنون هیچ نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام در حال خروج از تنگه هرمز مشاهده نشده است.

صادرات نفت از طریق این تنگه در دوره توافق موقت میان واشنگتن و تهران در ماه ژوئیه به سطح پیش از جنگ یعنی حدود ۱۶ میلیون بشکه در روز نزدیک شده بود.

مسیرهای جایگزین برای صادرکنندگان خلیج فارس

تولیدکنندگان نفت در منطقه خلیج فارس نیز مسیرهای جایگزینی برای صادرات پیدا کرده‌اند و انتظار می‌رود انتقال محموله‌ها از یک کشتی به کشتی دیگر در خارج از تنگه هرمز ادامه یابد. اقدامی که بخشی از کمبود پیشین عرضه را جبران می‌کند.

شرکت سعودی آرامکو در ماه آگوست عملیات بارگیری از بندر «رأس تنوره» در داخل خلیج فارس را از سر گرفت، اما صادرات این شرکت از بندر «ینبع» در دریای سرخ همچنان تحت فشار حملات و عملیات یمنی‌ها قرار دارد.

بر اساس داده‌های اولیه «کپلر»، صادرات نفت از بندر ینبع در ماه آگوست به پایین‌ترین سطح خود طی شش ماه گذشته یعنی روزانه ۱.۴۲۹ میلیون بشکه، رسید. در حالی که میانگین صادرات این بندر در سه ماه پیش از آن حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز بود.

در مقابل، صادرات نفت از بندر جایگزین «سیدی کریر» مصر در ماه آگوست به ۲.۱۳۹ میلیون بشکه در روز رسید که بیش از دو برابر سطح آن در ماه ژوئن بود.

صادرات عراق، دومین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، نیز افزایش یافت و در آگوست به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز رسید.

میزان صادرات امارات نیز در ماه‌های ژوئیه و آگوست در محدوده ۲.۹ میلیون بشکه در روز قرار داشت. پس از آنکه در ماه ژوئن رکوردی تازه ثبت کرده بود. صادرات کویت نیز در همین دو ماه به حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

در مقابل، صادرات نفت ایران در پی محاصره آمریکا به‌شدت کاهش یافته است.

تولیدکنندگان دیگر، تولید خود را افزایش می‌دهند

هم‌زمان، «یاراند ریستاد» بنیان‌گذار شرکت «ریستاد انرژی» گفت که انتظار می‌رود تولیدکنندگان خارج از اوپک از جمله آمریکا، کانادا و گویان، مجموع تولید خود را در سال جاری حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهند. افزایشی که می‌تواند بخشی از کاهش عرضه را جبران کند.

در همین حال، داده‌های «کپلر» نشان می‌دهد صادرات نفت روسیه در ماه‌های ژوئیه و آگوست در سطح حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز ثابت مانده است. این رقم اگرچه پایین‌تر از اوج ۶.۴ میلیون بشکه‌ای صادرات روسیه در ماه ژوئن است، اما همچنان نسبت به فوریه ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فعالیت پالایشگاه‌های روسیه نیز در پی آسیب‌های ناشی از حملات اوکراین کاهش یافته است. با این حال، مسکو پیش‌بینی خود از تولید نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی را به پایین‌ترین سطح طی ۱۷ سال گذشته کاهش داده است. موضوعی که ممکن است به افت بیشتر صادرات نفت این کشور منجر شود.

کاهش محسوس تقاضای جهانی

کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و سوخت حمل‌ونقل در سه‌ماهه سوم سال میلادی همچنان چشمگیر است و به ۳.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد. در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم سال میلادی، ۴.۵ میلیون بشکه در روز بود.

به گفته «ریستاد»، بیش از نیمی از این کاهش تقاضا مربوط به چین است. جایی که افزایش استفاده از خودروهای برقی در بخش حمل‌ونقل و وابستگی صنعت شیمیایی به زغال‌سنگ، مصرف نفت را کاهش داده است.

چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، میزان محموله‌های دریایی نفت خام خود را در ماه‌های ژوئیه و آگوست به حدود ۷ میلیون بشکه در روز کاهش داد. در حالی که این رقم در فوریه بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز بود.

ذخایر عظیم نفتی چین که «کپلر» حجم آن را حدود ۱.۱۷ میلیارد بشکه برآورد کرده، نیز به آرامش نسبی بازارها کمک کرده است.

بازار واقعی، روایت دیگری دارد

با این حال، داده‌های رویترز نشان می‌دهد که بازار فیزیکی نفت داستان متفاوتی را روایت می‌کند.

حق بیمه معاملات نقدی افزایش یافته و به سطوح ماه آوریل رسیده است. به‌طوری که حق بیمه نفت خام دبی و عمان برای محموله‌هایی که قرار است در نوامبر بارگیری شوند، بین ۱۹ تا ۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت شاخص دبی قرار گرفته است.

قراردادهای آتی نفت عمان نیز روز دوشنبه به ۱۰۴.۵۴ دلار در هر بشکه رسید در حالی که نفت خام دبی در معاملات نقدی با قیمت ۱۰۵.۱۰ دلار در هر بشکه معامله شد.

«دیوید فایف» اقتصاددان ارشد «آرگوس»، گفت که این وضعیت نشان‌دهنده کمبود شدید در بازار فیزیکی است. به گفته او، قیمت واقعی نفت عملاً از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و مهم‌تر از آن، بازار گازوئیل با کمبود شدیدی مواجه است.

انتظار می‌رود تشدید اخیر تنش میان واشنگتن و تهران صادرات کشورهای خلیج فارس را بیش از پیش محدود کند در شرایطی که با افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاه‌ها، تقاضا برای این سوخت نیز رو به افزایش است. قیمت گازوئیل نیز در آمریکا به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

بانک‌ها پیش‌بینی‌های خود را بالا می‌برند

چندین بانک نیز پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت را افزایش داده‌اند. از جمله «مورگان استنلی» که انتظار دارد میانگین قیمت برنت در سه‌ماهه چهارم سال میلادی به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.

«گلدمن ساکس» نیز پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را برای دسامبر ۲۰۲۶ و همچنین سال ۲۰۲۷، به میزان ۵ دلار در هر بشکه افزایش داده است. این بانک دلیل این بازنگری را انتظار برای ادامه اختلال در حمل‌ونقل دریایی در خاورمیانه تا سال آینده میلادی عنوان کرده است.

بر اساس پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس، قیمت نفت برنت در دسامبر ۲۰۲۶ به ۸۵ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۸۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. همچنین برای سال ۲۰۲۷ میلادی، قیمت برنت ۸۰ دلار و وست تگزاس اینترمدیت ۷۵ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است.

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