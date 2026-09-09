به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، عصر امروز در نشست شورای ملی زیارت که در شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به ۱۷ شهریور و جنایت رژیم ستمشاهی پهلوی در کشتار مردم در این روز، اظهار داشت: به خواست و اراده خداوند از درون این تهدید، فرصتی برای پیروزی نهضت امام (ره) و مردم ایجاد شد.

وی افزود: جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز همین فرصت را به ما داد تا از دل این حوادث و شهادت عزیزان مان، کارهای خیری برای نظام و مردم انجام شود.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تأکید کرد: همه تلاش ما در راستای این است که کاری برای رضای خداوند انجام شود و مردم با حرم اهل بیت علیهم السلام انس بیشتری پیدا کنند.

وی افزود: همه زیرساخت‌ها و خدماتی که در شهرهای زیارتی و حرم های مطهر فراهم می‌شود به انس بیشتر مردم با اهل بیت علیهم السلام کمک می کند و مسئولان باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

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