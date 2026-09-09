به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و هیئت همراه با جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در این دیدار، ضمن تبریک ایام ماه ربیع الاول و قدردانی از تلاش‌های دولت در مدیریت شرایط و بحران‌های اخیر کشور، از حماسه‌آفرینی، اقتدار و استقامت ملت ایران و همچنین تلاش‌های مسئولان کشوری و لشکری قدردانی کرد.

دکتر برقعی اظهار کرد: تحولات پس از شهادت رهبر معظم شهید و جنگ رمضان بار دیگر حقیقت بنیادین انقلاب اسلامی را آشکار کرد که انقلاب اسلامی، یک نظام شخص‌محور نیست، بلکه بر مدار مکتب و ولایت استوار است.

وی همچنین از ولایت‌مداری رئیس‌جمهور در دوران رهبری و راهبری امام شهید و نیز مقام معظم رهبری قدردانی کرد.

ضرورت توجه به نقش بانوان و خانواده در برنامه‌های کشور

برقعی با اشاره به منظومه فکری رهبر معظم شهید درباره جایگاه زن در جامعه اسلامی، بانوی تراز انقلاب اسلامی را الگویی برای رشد و تعالی در خانواده و اجتماع دانست و گفت: زن مسلمان در عین همسر و مادر بودن، می‌تواند کنشگری مسئول در عرصه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جهاد تبیین باشد.

وی افزود: الگوی سوم زن مسلمان، توانمندی بانوان تراز انقلاب اسلامی برای کنشگری و بروز و ظهور مؤثر در خانه، خانواده و عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی است و با توجه به نقش تأثیرگذار دختران، بانوان و خانواده تراز با سبک زندگی اسلامی در چالش‌های دنیای معاصر، می‌توان اولویت برنامه‌های کشور را در این برهه با محوریت تعالی و رشد بانوان و دختران ایران اسلامی تعریف کرد.

بیان ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در عرصه بانوان

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در ادامه با معرفی این مجموعه به‌عنوان بزرگ‌ترین حوزه علمیه خواهران در جهان تشیع، اظهار کرد: جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها یک نهاد علمی ملی و بین‌المللی با زنجیره‌ای هدفمند از مهدکودک تا سطوح عالی علمی، تحقیقاتی و تبلیغی حوزوی و دانشگاهی است که به تدبیر امام راحل و با اهتمام علما و فضلای سرآمد در سال ۱۳۶۳ بنیانگذاری شد.

وی، پیشکسوتی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در حوزه‌های علمیه خواهران و عرصه بین‌الملل را از ظرفیت‌های مهم این مجموعه برشمرد و گفت: بسیاری از فعالان و کنشگران بانوی مسلمان حوزوی در استان‌های مختلف کشور و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا، هند، پاکستان و اروپا از دانش‌آموختگان و سفیران جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها هستند.

برقعی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، از مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، مرکز رشد و آموزش‌های آزاد، برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت معارفی و مهارتی، پژوهشگاه مطالعات اسلامی، اندیشکده، مرکز مشاوره، مجموعه فرهنگی ورزشی شهیده سیاری، سرای ملی و بین‌الملل حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها، مرکز اسناد، نشریات، انتشارات و کتابخانه اختصاصی به‌عنوان بخشی از این ظرفیت‌ها یاد کرد.

وی افزود: تحلیل فعالیت‌ها و دستاوردهای ملی و بین‌المللی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در مسیر تطور چهار دهه، با هدف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مناسب برای آینده در حال پیگیری است و دغدغه جهت‌گیری‌های تمدنی در کنش‌های استانی، ملی و بین‌المللی نیز به صورت هدفمند دنبال می‌شود.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها تصریح کرد: مجموعه این تلاش‌ها نشان داده است که جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها و حوزه علمیه خواهران می‌توانند در بزنگاه‌های تاریخی در تولید معنا، هدایت فکری، ایجاد شور و شعور توأمان، موج‌سازی و ایجاد جریان کنشگری و راهبری نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به دیدار ۳۰ آبان ۱۴۰۳ با رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهل‌سالگی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، گفت: رهبر معظم شهید در این دیدار از جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با تعبیر «پدیده بی‌نظیر» یاد کردند و این تعبیر، مسئولیت مجموعه را برای انجام کار هدفمند و اثرگذار سنگین‌تر کرده است.

برقعی در ادامه از رئیس‌جمهور و هیئت دولت برای بازدید از جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، به‌عنوان یادگار حضرت امام راحل و امام شهید، دعوت کرد.

گزارش دستاوردها، اقدامات حال و آینده‌نگرانه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: قابلیت‌های این مؤسسه علمی حوزوی در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی، کنشگری، مشاوره‌ای، هنری، رسانه‌ای، مدیریتی و غیره است. اما نیاز جامعه امروز با نگاه آینده نگرانه، تدبیر چندوجهی و چندمنظوره برای پرورش، کارکرد و دستاوردهای حوزه و روحانیت بخصوص در عرصه بانوان است.

برقعی با تشریح رویکردهای این مجموعه برای پاسخگویی به نیازهای امروز و آینده جامعه، بر ضرورت مدیریت تربیتی با تمرکز بر پرورش تفکر و عقل، خودآگاهی، دانش، فرهنگ و اخلاق و همچنین تقویت کنشگری تأکید کرد.

وی، هدف این رویکرد را دستیابی به «الگوی راهبردی و راهبری خانواده و به‌ویژه دختران و بانوان کشور» بر پایه علوم انسانی اسلامی دانست و گفت: نهاد علم و نهادهای فرهنگی از جمله حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در تحقق این هدف نقش عمده‌ای دارند.

برقعی، پیگیری امتداد فرهنگی و اجتماعی دانش و مهارت‌های حوزوی برای طلاب و دانش‌آموختگان، ایجاد هویت‌های جمعی، بهینه‌سازی حرکت‌های تشکیلاتی، اعتباربخشی به تشکل‌های طلبگی، تقویت شبکه‌های هم‌افزا و تعامل هدفمند حوزه و دانشگاه را از جمله اولویت‌های این مسیر عنوان کرد.

وی افزود: جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در همین راستا تلاش کرده است همکاری مؤثر با وزارت آموزش و پرورش در اجرای برنامه پنج‌ساله همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش، برگزاری جلسات هم‌اندیشی درباره سند سلامت زنان، ارائه پیشنهاد درباره پیش‌نویس سند نقشه جامع علمی کشور و همکاری برای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از طریق طرح «حسیبا» را دنبال کند.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها همچنین به تقویت نگرش‌های فطری و مهارتی در میان طلبه‌معلم‌ها و تلاش برای تربیت طلبه هنرمند و طلاب کنشگر رسانه اشاره کرد.

تربیت مبلغان تخصصی و توسعه شبکه‌های تبلیغی

برقعی با اشاره به برخی برنامه‌های جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در حوزه تبلیغ تخصصی، از تمرکز بر تربیت مبلغ مشاور از ایام جنگ ۱۲ روزه و ادامه این مسیر خبر داد و گفت: شبکه سفیران مبلغ عمومی و تخصصی کودک، توافق با سازمان هلال احمر برای آموزش تخصصی طلبه امدادگرها و برنامه‌ریزی برای تربیت مهندس‌طلبه‌ها از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی همچنین تربیت مبلغان متبحر و مبرز در پژوهش و پژوهشگران دارای قابلیت تبلیغ، توسعه شبکه مبلغان مسجدمحور و محله‌محور، احیای مدل تبلیغی و تربیتی با محوریت مساجد، راه‌اندازی شبکه احیاگران جلسات خانگی قرآن و توسعه شبکه مبلغان دانشجویی را از دیگر برنامه‌های جامعه‌الزهرا برشمرد.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها افزود: تربیت مبلغان ویژه برای همکاری با بهزیستی، افراد کم‌توان و زندان‌ها نیز در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

مواجهه فعال با مسائل اجتماعی و فرهنگی

برقعی، فراهم کردن زمینه «مواجهه فعال» با مسائل مهم جامعه اسلامی را از دیگر محورهای فعالیت جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها دانست و گفت: کارورزی‌های کنترل‌شده در حوزه آسیب‌شناسی رسانه‌ای و فضای سایبر، رصد چالش‌های زنان در فضای مجازی، بررسی شکاف نسلی، رصد رفتار شهروندی نسل زد و آلفا، تحلیل جریان‌ها و ارائه گزارش به فعالان و مسئولان اثرگذار و همچنین هشتگ‌سازی برای کنشگری از جمله این فعالیت‌هاست.

وی همچنین از تنظیم نظام اولویت‌های پژوهشی حوزه زن و خانواده با محوریت الگوی سوم زن مسلمان، اهتمام برای برگزاری پنجمین همایش کتاب سال بانوان با رویکرد بین‌المللی و تلاش برای تهیه و تولید دانشنامه زن مسلمان خبر داد.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به بررسی مسائل فقهی، پزشکی و اجتماعی آرایش‌های نوپدید و تأثیر آن بر زیست عفیفانه، بر آمادگی این مجموعه برای مشارکت در پاسخگویی به مسائل و ناهنجاری‌های حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد.

وی گفت: جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها دغدغه‌مند ناهنجاری‌های ایجادشده در عرصه عفاف و حجاب اجتماعی، به‌ویژه در برخی شهرها است و آمادگی دارد با رویکرد ایجابی و بهره‌گیری از مبلغان خاص، در این زمینه همراه و همیار نظام اسلامی و دولت باشد.

برقعی، برگزاری جلسات تجربه‌نوردی و آموزش تخصصی مبتنی بر رصد مسائل میدان برای تربیت مبلغان آسیب‌های اجتماعی را نیز از دیگر اقدامات جامعه‌الزهرا عنوان کرد.

توسعه نوآوری و کاربردی‌سازی دانش حوزوی

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، تسهیل‌گری در مسیر نوآوری و نوآفرینی را یکی دیگر از محورهای فعالیت این مجموعه دانست و گفت: این رویکرد با هدف پرورش استعدادها، پردازش ایده‌های نوآورانه و کاربردی‌سازی دانش‌های حوزوی، در عین اصالت دادن به دانش و بینش بنیادین حوزوی دنبال می‌شود.

وی، دریافت مجوز رسمی فعالیت مرکز رشد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و آغاز فرآیند جذب و شناسایی هسته‌ها و واحدهای نوآور و فناور را از اقدامات این حوزه برشمرد و افزود: دوره‌های اقتضایی و اختصاصی کوتاه‌مدت معارفی و مهارتی برای مخاطبان ملی و بین‌المللی نیز در قالب بسته‌های کنشگری رسانه‌ای، اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود.

اعلام آمادگی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برای هم‌افزایی با مراکز علمی و فرهنگی کشور

برقعی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام آمادگی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برای هم‌افزایی با مراکز علمی و فرهنگی کشور، گفت: همکاری در همایش کتاب سال بانوان، گسترش طرح‌های محله‌محور و مسجدمحور، هم‌اندیشی در زمینه عفاف و حجاب، تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌الملل و گفت‌وگوهای بین‌ادیانی از جمله زمینه‌های همکاری است.

وی افزود: برگزاری رویدادهای مشترک زبان فارسی با هدف معرفی زیست دینی و مفاخر اسلامی ایرانی در کشورهای جهان اسلام و سایر کشورها، فعالیت‌های مشترک رسانه‌ای و تربیت سفیران رسانه‌ای بین‌المللی و همچنین تعریف فعالیت‌های نوین و نوآورانه با جهت‌گیری تمدنی و آینده‌نگرانه برای امتداد فرهنگی و اجتماعی طلاب ملی و بین‌المللی از دیگر زمینه‌های همکاری است.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها همچنین از آمادگی این مجموعه برای فراهم کردن امکان استفاده دختران و همسران کارکنان مراکز علمی و فرهنگی از دپارتمان‌های تخصصی مهارتی، معارفی، فناوری، هنری و ادبی و نیز استفاده بانوان و دختران این مراکز از ظرفیت‌های ورزشی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با رویکرد فرهنگی خبر داد.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در پایان ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور و هیئت دولت برای برگزاری این جلسه، برای همه مسئولان و خدمتگزاران کشور توفیق و دعای خیر اهل‌بیت علیهم‌السلام را مسئلت کرد.

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