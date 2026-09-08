به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا، هفته گذشته در یک گردهمایی انتخاباتی، «عبدل السید» نامزد مسلمان و دموکرات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان را بسیار، بسیار شرور توصیف کرد و او را به حمایت از تروریسم متهم کرد. اتهامی که به اظهارات السید پس از حمله ماه مارس به یک کنیسه در حومه دیترویت مربوط می‌شد.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز در ایالت تگزاس نیز «گرگ ابوت» فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت که در رقابتی نزدیک برای کسب یک دوره دیگر فرمانداری قرار دارد به یک طرح توسعه‌ای با محوریت مسلمانان حمله کرد و خواستار تحقیق درباره آنچه تلاش برای ایجاد دادگاه‌های شرعی خواند، شد. ادعایی که توسعه‌دهندگان این پروژه و گروه‌های مدافع حقوق مدنی آن را رد کرده‌اند.

در ایالت «آلاباما» جایی که مسلمانان کمتر از نیم درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، «تامی تابرویل» سناتور جمهوری‌خواه آمریکا که برای فرمانداری این ایالت نامزد شده است، با اشاره به آنچه اسلام رادیکال خواند، ادعا کرد که دشمن پشت دروازه‌هاست.

مسلمانان به موضوعی انتخاباتی تبدیل می‌شوند

این اظهارات بازتاب‌دهنده تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای تبدیل مسلمانان و اسلام به بخشی از مباحث انتخاباتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر این کشور است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا دموکرات‌ها می‌توانند کنترل کنگره را از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، پس بگیرند یا خیر.

منتقدان می‌گویند که این ادبیات به‌طور ناعادلانه مسلمانان آمریکا را هدف قرار می‌دهد، اما جمهوری‌خواهان معتقدند که نگرانی‌های مشروعی درباره امنیت، افراط‌گرایی و نقش دین در زندگی عمومی مطرح می‌کنند.

«ادواردو لیال» سخنگوی ستاد انتخاباتی گرگ ابوت، ادعا کرد که اقدامات فرماندار تگزاس در قبال پروژه مورد بحث، متوجه رفتارهای ادعایی غیرقانونی بوده و ارتباطی با باورهای دینی نداشته است.

بر اساس آمار مرکز پژوهشی «پیو»، جمعیت مسلمانان آمریکا از حدود ۲.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ میلادی به حدود ۵.۵ میلیون نفر رسیده است و آن‌ها اکنون نزدیک به ۱.۶ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

افزایش نفوذ سیاسی مسلمانان آمریکا

در یک سال گذشته، مسلمانان آمریکا بیش از هر زمان دیگری در حافظه سیاسی معاصر این کشور به قدرت و نفوذ سیاسی دست یافته‌اند.

شهر نیویورک برای نخستین بار یک شهردار مسلمان به نام «زهران ممدانی» را انتخاب کرد و عبدل السید نیز می‌تواند به نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا تبدیل شود.

سال گذشته نیز «غزاله هاشمی» با انتخاب شدن به‌عنوان معاون فرماندار ایالت ویرجینیا، نخستین زن مسلمان شد که به یک مقام انتخابی در سطح ایالتی در آمریکا دست پیدا می‌کند.

این ادبیات انتخاباتی به رقابت‌های مجلس نمایندگان آمریکا نیز گسترش یافته است.

«کیت سلف» و «چیپ روی» دو نماینده جمهوری‌خواه تگزاس، گروهی با عنوان فراکسیون آمریکای عاری از شریعت، تشکیل داده‌اند. «رندی فاین» نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا نیز طرحی قانونی ارائه کرده که به گفته او برای مقابله با گسترش قوانین شریعت در آمریکا طراحی شده است.

دفتر رندی فاین به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداد.

عبدل السید در کانون مناقشه

عبدل السید به‌عنوان تنها نامزد مسلمان برای یک مقام انتخابی در سطح ایالتی در سراسر آمریکا به یکی از کانون‌های اصلی ادبیات ضداسلامی در این کشور تبدیل شده است.

انتقاد جی‌دی ونس از او بر اظهارات السید پس از حمله ماه مارس متمرکز بود. زمانی که فردی با خودرو به یک کنیسه در حومه دیترویت، حمله کرد.

السید این حمله را محکوم کرد، اما درباره عامل آن گفت که آدم‌های آسیب‌دیده به دیگران آسیب می‌زنند. او همچنین اشاره کرد که شماری از بستگان این فرد در لبنان اخیراً در حمله هوایی رژیم صهیونیستی شهید شده بودند.

عبدل السید بعدها گفت که ممکن است اظهاراتش به‌درستی برداشت نشده باشد و به همین دلیل عذرخواهی کرد.

او در واکنش به حمله ونس، ماه گذشته گفت: شرارت یعنی گرفتن خدمات درمانی از مردم شاغل در ازای اعطای معافیت‌های مالیاتی به میلیاردرها. شرارت یعنی واداشتن مردم به پرداخت پول بیشتر برای مواد غذایی و بنزین در حالی که جنگ‌های تجاری و جنگ واقعی را پیش می‌برید. شرارت یعنی ایجاد تفرقه میان مردم برای منافع شخصی خودتان.

عبدل السید همچنین به دلیل ارتباط با «حسن پایکر» چهره چپ‌گرای شبکه‌های اجتماعی، هدف انتقاد جمهوری‌خواهان قرار گرفته است. پایکر پیش‌تر گفته بود که آمریکا مستحق حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده است.

السید در گفت‌وگویی پادکستی درباره احساس انزوایی که برخی آمریکایی‌ها تجربه می‌کنند صحبت کرده و تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی را عامل آن دانسته بود. او در مقابل، این وضعیت را با حس همبستگی اجتماعی که بستگانش در مصر تجربه می‌کنند، مقایسه کرد.

تابرویل در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر تا این اندازه از آمریکا متنفر هستی، برو در مصر زندگی کن.

دفتر ستاد انتخاباتی تابرویل نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد.

بحث بر سر انگیزه‌های سیاسی

افکار عمومی آمریکا نسبت به عملکرد ترامپ تردیدهای جدی دارد و میزان محبوبیت او در حدود ۳۳ درصد ثابت مانده است.

مهم‌ترین نگرانی‌های مردم، هزینه بالای زندگی، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ترامپ بر کالاهای خارجی عنوان شده است.

نگرش عمومی به ویژه در میان دموکرات‌ها نسبت به رژیم صهیونیستی نیز تغییر کرده است. به‌طوری که نظرسنجی‌ها از افزایش همدردی با فلسطینیان و رشد مخالفت با کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، حکایت دارند.

«آرون هیوز» استاد مطالعات دینی دانشگاه روچستر و پژوهشگر اسلام و یهودیت، بیان کرد که تمرکز فزاینده بر مسلمانان در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان برای کسب دستاورد سیاسی در موضوعاتی مانند هزینه‌های زندگی، جنگ علیه ایران و مهاجرت با مشکل مواجه هستند.

او در گفت‌وگویی تلفنی گفت: اگر بتوانید خود را در پرچم آمریکا بپیچید و از مسلمانان و اسلام انتقاد کنید، دیگر واقعاً لازم نیست با مسائل اصلی روبه‌رو شوید.

هیوز این رویکرد را هراس‌افکنی توصیف کرد و افزود: شما تصویری نادرست و زشت از یک جامعه ارائه می‌دهید و آن را به حماس و ایران پیوند می‌زنید... برای من تکان‌دهنده‌ترین مسئله همین یکی دانستن و درهم‌آمیختن این موضوعات است.

به گفته او، این حملات لفظی در حالی علیه مسلمانان صورت می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ای دارند که با مواضع سنتی جمهوری‌خواهان از جمله مخالفت با برخی روش‌های سقط جنین و ازدواج همجنس‌گرایان، همسو است.

کارشناسان می‌گویند هدف قرار دادن اقلیت‌ها در کارزارهای سیاسی در آمریکا سابقه‌ای طولانی دارد، اما ادبیات سیاسی در سال‌های اخیر تندتر شده است.

دقیقاً دو سال پیش، برخی جمهوری‌خواهان نامزد مناصب عمومی از جمله ترامپ، ادعای نادرستی را مطرح کردند که بر اساس آن مهاجران هائیتی ساکن شهر کوچک «اسپرینگفیلد» در ایالت «اوهایو»، حیوانات خانگی مردم را می‌خورند.

ترامپ در جریان مناظره انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ گفته بود: آن‌ها سگ‌ها را می‌خورند! کسانی که وارد شده‌اند، گربه‌ها را می‌خورند! آن‌ها حیوانات خانگی مردم را می‌خورند.

هرچند ترامپ خود در انتخابات پیش رو نامزد نیست، اما پایین بودن حمایت عمومی از عملکرد او می‌تواند به عاملی منفی برای دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه تبدیل شود.

«آشیک صدیقی» رئیس مشترک سازمان «سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا»، گفت اشتباه است که اسلام‌هراسی صرفاً به یک حزب سیاسی نسبت داده شود.

او افزود: متأسفانه گاهی رهبران دموکرات نیز به این ادبیات ضداسلامی دامن زده‌اند.

صدیقی در این زمینه به گفت‌وگوی رادیویی «اندرو کومو» در ماه اکتبر گذشته اشاره کرد. زمانی که کومو پیش از شکست خوردن مقابل ممدانی به‌عنوان نامزد مستقل در انتخابات شهرداری نیویورک شرکت کرده بود.

کومو در آن مصاحبه پرسیده بود: می‌توانید تصور کنید که ممدانی در زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آن جایگاه قرار داشت؟

فراتر از کارزارهای انتخاباتی

این مسئله از فضای رقابت‌های انتخاباتی آمریکا نیز فراتر رفته است.

گرگ ابوت در ماه اوت خواستار تحقیقات فدرال درباره دو فرودگاه در تگزاس به دلیل وجود امکانات وضوی اسلامی شد و استدلال کرد که فرودگاه‌های دولتی نمی‌توانند یک دین را بر دین دیگر ترجیح دهند.

ستاد انتخاباتی ابوت اتهام هدف قرار دادن مسلمانان به دلیل باورهای دینی‌شان را رد کرد.

«جان ویتمایر» شهردار دموکرات هیوستون در واکنش گفت که اتاق وضو و نمازخانه مجاور آن در فرودگاه‌های این شهر بدون توجه به باورهای دینی به روی همه مسافران، کارکنان و دیگر افراد باز است و هیچ‌کس از دسترسی ویژه برخوردار نیست و هیچ‌کس نیز کنار گذاشته نمی‌شود.

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