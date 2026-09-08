به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دکتر مهدی شالچی طوسی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) در پی درگذشت پروفسور فرخ حجت کاشانی پدر علم برق ایران را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با دریغی ژرف و اندوهی بی‌کران، خبر درگذشتِ استادِ بی‌همتا، اندیشمندِ فرزانه و چهرهٔ ماندگارِ علم و فناوری کشور، جناب آقای پروفسور فرخ حجت‌کاشانی، ضایعه‌ای است که پیکرهٔ فرهنگستانِ علمِ ایران را به لرزه درآورد و داغی سترگ بر دلِ جامعهٔ دانشگاهی نشاند.

ایشان نه تنها استادی تمام‌عیار در رشتهٔ مهندسی برق ـ به‌ویژه در حوزهٔ پیچیده و راهبردی سیستم‌های قدرت و تبدیل انرژی بودند، بلکه با تألیف کتبِ مرجعی که سال‌هاست در رأسِ منابعِ درسی و پژوهشیِ نسل‌های متعدد از دانشجویان و محققان قرار دارد، افقی فراروشن برای طالبانِ علم گشودند. عنوانِ شایستهٔ «چهرهٔ ماندگار» که به پاسِ یک عمر مجاهدتِ علمیِ بی‌وقفه به ایشان اعطا گردید، جز آینه‌ای تمام‌نما از جایگاهِ رفیع و تأثیرِ عمیقِ ایشان بر بنایِ استوارِ دانشِ کشور نیست.

در وادیِ ادب و معرفت، پروفسور حجت‌کاشانی، قله‌ای رفیع و دریایی بیکران بود که شاگردانِ بسیار، از زلالِ دانش و اخلاقِ ایشان سیراب گشتند و هر یک، خود، چراغی شدند برای روشناییِ مسیرهای ناپیدای علم. آری، پیکرِ پاکِ این استادِ والامقام از میانِ ما پرکشید، اما روحِ بلند، اندیشهٔ ناب و قلمِ گویای ایشان، تا ابد در صفحاتِ زرّینِ کتبِ علمی، بر تارکِ خاطراتِ شاگردان و در سرفصل‌های درسیِ نهادهای آکادمیک، جاری، ساری و ماندگار خواهد بود.

اینجانب،که همواره از برکاتِ آثارِ گرانسنگِ ایشان در غنایِ برنامه‌های درسی و تربیتِ مهندسانِ ترازِ اسلامی بهره‌مند بوده‌ام، این مصیبتِ جبران‌ناپذیر را به خانوادهٔ مکرم و سوگوارِ ایشان، جامعهٔ علمیِ کشور، شاگردانِ ارجمند و فرهیخته، و به‌ویژه اعضای محترمِ هیئتِ علمی که مأوایِ علمیِ این استادِ فرزانه بود، صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاهِ خداوندِ متعال برای آن دانشمند بزرگ، همنشینی با اولیایِ الهی و علوِّ درجات، و برای کلیهٔ بازماندگانِ سوگوار، صبرِ جمیل و اجرِ جزیل مسئلت دارم. یادِ ایشان گرامی، راهِ ایشان پررهرو، و نامِ نیکشان در تاریخِ علمِ این سرزمین، جاویدان باد.



مهدی شالچی طوسی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

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