مشروعیت دولت در گرو توانایی آن برای حفاظت از مردم است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم الموسوی، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، به برخی اتهامات مطرح‌شده علیه مقاومت مبنی بر ایجاد دولتی درون دولت پاسخ داد.

الموسوی تأکید کرد که مفهوم دولت زمانی می‌تواند استوار باشد و مشروعیت و معنای قانونی و شرعی خود را به دست آورد که مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی حفاظت از مردم و دفاع از آنان را انجام دهد.

وی افزود: ادبیات و مباحث علوم سیاسی نیز نشان می‌دهد که انحصار سلاح در اختیار دولت، اساساً با هدف دفاع از کشور و مردم ایجاد شده است.

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت خاطرنشان کرد: هنگامی که دولت از انجام این وظیفه ناتوان باشد، در واقع مفهوم عملی و واقعی خود را به‌عنوان یک دولت از دست می‌دهد.

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