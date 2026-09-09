واکنش قالیباف به دستاورد سپاه مقابل آمریکا: ناک اوت!

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدباقرقالیباف، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، در تصویری به طعنه نوشت که پیشرفته ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه غافلگیر و شکار شده است.

در تصویر همچنین به ناک اوت شدن و ضربه خوردن برنامه‌های گسترده زیردریایی‌های بدون سرنشین آمریکا اشاره دارد.

در این تصویر از فضاسازی کمیک برای نشان دادن حضور غافلگیرکنندهٔ دلاوران سپاه پاسداران در کنار تجهیزات آمریکایی و اشراف بر خلیج فارس و تنگه هرمز استفاده شده است.

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