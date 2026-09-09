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واکنش قالیباف به دستاورد سپاه مقابل آمریکا: ناک اوت!

۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۸
کد مطلب: 1863330
واکنش قالیباف به دستاورد سپاه مقابل آمریکا: ناک اوت!

رییس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، در تصویری به طعنه نوشته که پیشرفته ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه، غافلگیر و شکار شده است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدباقرقالیباف، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، در تصویری به طعنه نوشت که پیشرفته ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه غافلگیر و شکار شده است.

واکنش قالیباف به دستاورد سپاه مقابل آمریکا: ناک اوت!

در تصویر همچنین به ناک اوت شدن و ضربه خوردن برنامه‌های گسترده زیردریایی‌های بدون سرنشین آمریکا اشاره دارد.

در این تصویر از فضاسازی کمیک برای نشان دادن حضور غافلگیرکنندهٔ دلاوران سپاه پاسداران در کنار تجهیزات آمریکایی و اشراف بر خلیج فارس و تنگه هرمز استفاده شده است.

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