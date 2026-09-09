قیام یمن برای لبنان/ خیز انصارالله برای تسلط کامل بر دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تفکر مقاومت مربوط به امروز نیست و از دل تاریخ پیامبران الهی که در مسیر حق و حقیقت قدم برمی داشتند، سرچشمه گرفته است.

محور مقاومت همواره در تاریخ خود، فراز و فرودهایی را تجربه کرده اما همواره عبرت گرفته و تقویت شده است؛ امروزه نیز تمام بخش‌های محور مقاومت با هدفی واحد در پی تحقق خروج آمریکا از منطقه و در نهایت نابودی رژیم صهیونیستی هستند تا غرب آسیا مجددا به آرامش برسد.

لبنان، دروازه ورود آمریکا به غرب آسیا و نوک پیکان محور مقاومت برای مقابله با اسرائیل است و طبیعتا در تغییر نظم امنیتی منطقه آسیب می‌بیند؛ اما هماهنگی میدان اجازه نخواهد داد که اعضای مقاومت به فراموشی سپرده شوند.

در این راستا، گزارشی از تحولات غرب آسیا با محوریت لبنان و یمن می‌آید تا پازل محور مقاومت در ذهن مخاطب به درستی چیده شود.

تهدید اسرائیل از سوی ایران

دکتر «علیرضا تقوی‌نیا» دکترای روابط بین‌الملل، به وضعیت میدانی تپه‌های علی ‌الطاهر در لبنان پرداخت و بیان داشت: اسرائیل ظاهراً از ورود به تاسیسات مهم در تپه‌های علی‌الطاهر صرف‌نظر کرده و دلیل این اقدام طبق اخبار، تهدیدات جدی ایران علیه اسرائیل و برخی کشورهای عربی حامی آن بوده است.

وی ادامه داد: توافقی صورت گرفته که فعلا تهدیدی از سوی حزب‌الله از این ارتفاعات علیه اسرائیل صورت نگیرد و در مقابل اسرائیل نیز از ورود به تاسیسات موشکی حزب‌الله صرف‌نظر کند.

تحلیل‌گر روابط بین‌الملل با تاکید بر این نکته که «این توافق به معنای تصرف تپه‌های علی الطاهر نیست» اظهار داشت: گرچه فعلاً از طریق این تپه‌ها اقدامی علیه اسرائیل انجام نمی‌شود، اما مسیر رفت‌وآمد نیروهای حزب‌الله به آن منطقه باز خواهد بود و حفظ این تاسیسات موشکی، دستاوردی مثبت محسوب می‌شود.

علی الطاهر؛ کارزار تبلیغاتی نتانیاهو

دکتر تقوی‌نیا به عدم اثربخشی حملات موشکی ایران علیه اسرائیل با هدف جلوگیری از پیشروی اسرائیل در لبنان اشاره کرد و بیان داشت: جنگ چریکی در کوهستان با حملات موشکی از سمت ایران، تأثیر مستقیمی بر توقف پیشروی‌های زمینی اسرائیل ندارد. نتانیاهو نیز به دنبال ایجاد بهانه برای ورود به جنگ با ایران است تا از وضعیت بحرانی انتخابات خود رها شود.

تحلیل‌گر روابط بین‌الملل به بررسی تبلیغات اسرائیل در خصوص این اتفاقات پرداخت و گفت: ویدئوی منتشر شده توسط سخنگوی ارتش اسرائیل از تونل‌های فرعی حزب‌الله در تپه‌های مذکور، صرفاً ابزاری تبلیغاتی با هدف پیروزی نتانیاهو در انتخابات و پوشش دادن شکست‌های اوست.

دکتر تقوی‌نیا به وضعیت حزب‌الله پرداخت و بیان داشت: حزب‌الله آسیب دیده اما همواره مانند گذشته استوار و با اراده خواهد بود و تحلیل شرایط فعلی را باید از سقوط سوریه و وقایع هفتم اکتبر دنبال کرد؛ مواردی مانند: ماجرای انفجارپیجرها، شهادت سیدحسن نصرالله و فرماندهان حزب‌الله، بن‌بست سیاسی در لبنان، فقر ناشی از تحریم‌های آمریکا و فشار بر زیرساخت‌های داخلی؛ حزب‌الله را در موقعیتی دشوار برای پاسخگویی مناسب قرار داده است.

آمادگی یمن برای یکپارچگی

فهم اتفاقات لبنان، از رهگذر فهم و تحلیل تحولات یمن می گذرد؛ لذا در بخش دوم این گزارش به تلاش انصارالله برای یکپارچگی یمن می پردازیم.

جنگ عربستان و یمن، معادله‌ای نابرابر که از سال 2014 بر علیه صنعا آغاز شد و تا امروز نیز به شکل‌های مختلفی ازجمله محاصره هوایی و دریایی، فشارهای سیاسی و تهاجم نظامی محدود ادامه دارد.

چندی پیش ایران، به عنوان یکی از مهم‌ترین متحدین انصارالله، اقدام به رفع محاصره هوایی در یمن کرد که موجب حملات عربستان به برخی نقاط تحت کنترل انصارالله شد و با پاسخ‌های شدید یمن نیز مواجه گردید.

دکتر تقوی‌نیا در ادامه این گزارش، به وضعیت انصارالله در یمن پرداخت و گفت: انصارالله در جدیدترین اقدام خود علاوه‌بر حملات پهپادی و موشکی به خاک عربستان، در حال پیشروی در مناطق اشغال شده از سوی مزدوران سعودی است.

عدن و المخاء؛ راه تسلط کامل بر دریای سرخ

وی به تحلیل وضعیت میدانی در یمن پرداخت و گفت: انصارالله موفق شده ارتفاعات اطراف بندر المخاء را تصرف کند و اکنون در حال محاصره و پیشروی به سمت شرق یمن و شهر مهم تعز است.

تحلیل‌گر روابط بین‌الملل به اهمیت استراتژیک تعز اشاره کرد و اظهار داشت: شهر مذکور یکی از ۵ شهر بسیار مهم یمن است که دسترسی به مناطق جنوبی را کنترل می‌کند.فاصله تعز با مهم‌ترین بندر یمن در دریای عرب یعنی عدن، تنها ۳۰ کیلومتر است و تسلط بر این دو شهر مهم، موجب یکپارچگی کامل یمن خواهد شد.

دکتر علیرضا تقوی‌نیا گفت: اگرعدن در جنوب و بندر المخاء در غرب به تصرف انصارالله درآید، شاهد تسلط کامل بر تنگه باب‌المندب خواهیم بود.

وی به عوامل پیروزی انصارالله یمن پرداخت و مواردی مانند: تسلیحات بومی، اتحاد قبایل، ایمان و اراده ایستادگی و همچنین مقاومت مردم یمن در برابر فقر و سختی‌های فراوان را برشمرد.

ارزیابی پایانی:

فشارهای سیاسی از سوی آمریکا، تاثیر پول‌های سعودی و پیشروی نظامی اسرائیل در لبنان، شرایط حزب‌الله را برای پاسخ مناسب تحت تاثیر قرار داده؛ اما باید بر این مهم توجه داشت که پازل محور مقاومت دارای بازیگران مختلفی است که هرکدام در زمان معین به عرصه ورود خواهند کرد.

به نظر می‌رسد تقسیم کاری در جبهه مقاومت در قبال لبنان اتفاق افتاده که ایران با کارت اقتصادی تنگه هرمز و فشار سیاسی بر دولت لبنان در حال مقابله با نفوذ آمریکاست و از طرفی می‌توان اهمیت درگیری یمن با عربستان را متوجه شد؛ جایی که انصارالله درصدد است تا با اشراف کامل بر تنگه باب‌المندب و هدف قرار دادن پالایشگاه‌های سعودی، زنجیره حمایت مالی عربستان از مخالفان حزب‌الله را با مشکل مواجه کند.

حزب‌الله نیز با تمام محدودیت‌ها در حال مقابله با پیشروی اسرائیل است تا همانند گذشته پاسدار یکپارچگی لبنان و عزت شیعیان باشد.

حزب‌الله گروهی ریشه‌دار و معتقد است و در آینده نزدیک همانند حماس دوباره احیا خواهد شد تا همچنان به عنوان نوک پیکان حمله محور مقاومت ظاهر شود.

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