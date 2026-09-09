به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام هفدهم شهریور، از عموم مردم شریف و انقلابی دعوت می‌نماید تا در ادامه تجمعات سراسری شبانه، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، ساعت ۲۱ در ویژه‌برنامه «محفل ستاره‌ها» که در میدان شهدای تهران برگزار می‌شود، حضوری پرشور و باشکوه داشته باشند متن اطلاعیه به شرح زیر است:

میدان شهدا، همچنان روایتگر حماسه‌ای ماندگار و گواه ایستادگی مردمی است که در هفدهم شهریور ۱۳۵۷، با نثار جان‌های پاک خویش، برگ خونین و پرافتخاری از دفتر مبارزات ملت ایران را رقم زدند؛ مردان و زنانی که در راه آرمان‌های الهی و رهایی از ظلم و استبداد، از جان گذشتند و با خون مطهر خود، پیام ایمان، آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی و عزت‌خواهی ملت ایران را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند.

اکنون، در ایام این حماسه خونین و ماندگار، میدان شهدا در تداوم تجمعات سراسری شبانه، شاهد حضور پرشور و اجتماع مردم شریف و انقلابی تهران در گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام بوده است؛ حضوری که در امتداد این حرکت مردمی، با برگزاری ویژه‌برنامه «محفل ستاره‌ها «به اوج خواهد رسید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام هفدهم شهریور، از عموم مردم شریف و انقلابی تهران، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دعوت می‌نماید تا در ادامه تجمعات سراسری شبانه، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، ساعت ۲۱ در ویژه‌برنامه «محفل ستاره‌ها» که در میدان شهدای تهران برگزار می‌شود، حضوری پرشور و باشکوه داشته باشند. این آیین، فرصتی برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان است تا مردم شهیدپرور تهران، بار دیگر وحدت، انسجام ملی و عزم و اراده جمعی خود را در صحنه‌ای ماندگار به نمایش بگذارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

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