به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- به دنبال تجاوزات ارتش تروریستی آمریکا به نفتکش های ایرانی و حملات گذشته این رژین تروریستی به غیرنظامیان جنوب کشورمان، شب گذشته انبوه موشک‌های ایرانی به پایگاه‌ الازرق اردن، محل استقرار نظامیان تروریست آمریکایی شلیک شد.

سپاه پاسداران طی بیانیه ای اعلام کرد؛ ارتش تروریستی و متجاوز شکست‌خورده آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری - نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.

با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک "یاحیدر کرار" پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند..

در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانه تعمیر و نگهداری آماده سازی و محل استقرار جنگنده های F-35 ،F-16 ،F-15

و شلتر جنگنده ها مورد اصابت قرارگرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.

پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» اهداف حملات موشکی تنبیهی ایران است.

مردم اردن از دیدن حملات ایران به پایگاه متجاوزان آمریکایی در این کشور بسیار خوشحال شدند و ویدیوهایی را از لحظات ثبت این موشک ها به همراه اظهار شادمانی خود از این صحنه های زیبا ضبط کردند.

«بانو ام صالح» فعال رسانه ای اردنی طی گفت و گویی با ابنا در خصوص انعکاس حملات موشکی شب گذشته سپاه به پایگاه های اشغالگران آمریکایی در این کشور اظهار داشت: ما می‌دانیم که ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا را که از اردن به ایران حمله می‌کنند، را هدف قرار می‌دهد و به مردم غیر نظامی ما آسیب نمی رساند.

وی ادامه داد: ما و شما و تمام امت عرب و اسلام می دانیم که تنها دشمن ما شیطان بزرگ آمریکاست.

بانوی اردنی با اشاره به ویدیو منتظر شده از شادمانی مردم اردن گفت: بنابراین، ما بسیار خوشحال و مسروار هستیم که این دشمن جنایتکار را در هر کجا که باشد چه در اردن یا هر کشور مسلمان دیگر ، هدف قرار دهیم.

وی تاکید کرد: ما باید این پیروزی را جشن بگیریم و از جمهوری اسلامی تجلیل کنیم و در کنار آن بایستیم. و همچنین با پشتکار و قدرت تلاش می کنیم تا برخی از افکار عمومی گمراه شده که تحت تاثیر رسانه های غربی و عربی وابسته به آمریکا و اسراییل هستند را آگاه کنیم.

ام صالح با اظهار رضایت از افزایش آگاهی و بصیرت مردم اردن از بعد از طوفان الاقصی تاکنون گفت: برای اطلاع شما می گویم اینجا در اردن، به ویژه پس از عملیات الاقصی و مشارکت محورهای مقاومت در آن، که ایران منشأ و سرآمد این محور است، آگاهی زیادی ایجاد شده است، بخش وسیعی از مردم به حقیقت پی برده‌اند.

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