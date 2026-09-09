به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه‌های امنیتی وابسته به نظام آل‌خلیفه در بحرین، ۹ شهروند این کشور را پس از احضار برای بازجویی بازداشت کردند؛ اقدامی که بنا بر گزارش منابع بحرینی، به دلیل مشارکت آنان در برگزاری مراسم و دسته‌های مذهبی صورت گرفته و در ادامه سیاست‌های محدودکننده و اقدامات سرکوبگرانه علیه شهروندان شیعه این کشور انجام شده است.

بر اساس اسناد و اطلاعات ارائه‌شده از سوی جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، نیروهای امنیتی این کشور طی ماه اوت گذشته، چهار جوان را به دلیل مشارکت در موکب عزاداری امام حسن عسکری(ع) بازداشت کردند. همچنین یک شهروند دیگر نیز پس از احضار به مقر اداره کل تحقیقات و ادله جنایی بازداشت شد.

با آغاز ماه سپتامبر جاری، روند تعقیب و بازداشت شهروندان ادامه یافت و نیروهای امنیتی یک شهروند را پس از احضار به مرکز پلیس البدیع بازداشت کردند. پس از آن نیز سه شهروند دیگر، در پی احضار رسمی و بلافاصله پس از حضور در مرکز پلیس القضیبیه بازداشت شدند.

این بازداشت‌های پی‌درپی از تداوم استفاده مقامات بحرینی از دستگاه‌های امنیتی برای محدود کردن آزادی‌های مذهبی حکایت دارد.

جمعیت الوفاق اعلام کرد که مراکز پلیس در این روند به محلی برای بازداشت خودسرانه شهروندان و سرکوب برگزاری شعائر دینی تبدیل شده‌اند.



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