به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهاردهمین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «رسالت زن مسلمان در دنیای معاصر» (دارای نماد ISC و کد اختصاصی ۳۳۷۶۹-۰۵۲۶۰) با عنوان «حقوق شهروندی و کنشگری زنان»، به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم (ع) و با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ در مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) برگزار شد.

در این نشست تخصصی، دکتر ابراهیم معظمی گودرزی، دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی و سیاست‌گذار الگوهای فرهنگی، به تحلیل فاصله میان «حق قانونی» و «حق زیسته» زنان مسلمان در انتفاع از حقوق شهروندی پرداخت.

در آغاز این نشست، دکتر گودرزی با اشاره به مباحث پیرامون حقوق شهروندی زنان و مقایسه میان مبانی اسلامی و منشور حقوق شهروندی، به حوزه‌هایی چون کرامت انسانی، امنیت، آموزش، اشتغال، مالکیت، خانواده، سلامت، مشارکت اجتماعی و سیاسی و دسترسی به عدالت اشاره کرد و اذعان داشت که وجود حق روی کاغذ الزاماً به معنای تحقق آن در زندگی واقعی نیست و میان «حق قانونی» و «حق زیسته» به دلیل ناآگاهی، مشکلات اقتصادی، کلیشه‌های فرهنگی، تبعیض‌های رفتاری، ضعف دسترسی به خدمات یا محدودیت مشارکت اجتماعی فاصله وجود دارد. بنابراین، مسئله اساسی، نحوه تبدیل حقوق به فرصت و توانمندی واقعی است.

دکتر گودرزی ضمن بازخوانی شیوه توجه سیاست‌گذاران به عرصه زنان بیان کرد که زن نباید فقط موضوع سیاست‌گذاری باشد، بلکه باید شریک سیاست‌گذاری و حل مسئله باشد؛ بدین معنا که به جای پرسش «برای زنان چه کاری باید انجام دهیم؟»، باید پرسید «چطور خود زنان را در شناخت مسائل، طراحی راه‌حل‌ها و تصمیم‌گیری درباره آینده مشارکت دهیم؟».

در ادامه نشست تأکید شد که بحث زن مسلمان را نباید صرفاً در چارچوب حقوق دید؛ چراکه حقوق در یک سو و مسئولیت در سوی دیگر قرار دارد و زن مسلمان در کنار مطالبه حقوق، جویای مسئولیت‌های خود در برابر خویشتن، خانواده، جامعه، نسل‌های آینده و ارزش‌های اخلاقی است.

دکتر گودرزی رسالت زن مسلمان را در سه سطح تبیین کرد: نخست، ساختن خود از طریق دانش، اخلاق، مهارت، استقلال فکری و توانمندی؛ دوم، ساختن خانواده با نقش‌آفرینی در تربیت نسل، گفت‌وگو، محبت، مسئولیت‌پذیری و انتقال ارزش‌ها؛ و سوم، ساختن جامعه از طریق مشارکت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کمک به حل مسائل و حضور در عرصه‌های تصمیم‌گیری.

در نگاه دکتر گودرزی، در ساحت‌های تبیین‌شده، زن میان خود، خانواده و جامعه دست به انتخاب تک‌بعدی نمی‌زند، بلکه به دنبال توازن درست و مسئولانه میان این سه حوزه است.

در ادامه نشست عنوان شد که امروزه این مسئولیت‌ها به عرصه‌های فناوری و فضای دیجیتال (هویت دیجیتال، حریم خصوصی، امنیت، اشتغال دیجیتال و هوش مصنوعی) نیز گسترش یافته و زن مسلمان نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد، بلکه باید در تولید، طراحی و جهت‌دهی به فناوری آینده نقش‌آفرینی کند.

در پایان نشست، تصویر زن مسلمان امروز به عنوان انسانی صاحب کرامت، صاحب حق، مسئول و کنشگر ترسیم شد؛ انسانی که حقوق خود و دیگران را می‌شناسد، خانواده و جامعه را می‌سازد و ارزش‌ها را با نیازهای دنیای جدید پیوند می‌زند. در این نگاه، کنشگری زن مسلمان از کرامت و آگاهی آغاز می‌شود و با توانمندی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی به اثرگذاری می‌رسد. همچنین تأکید شد که زن مسلمان مخاطب آینده نیست، بلکه سازنده آینده است و رسالت او تبدیل ارزش‌ها به زندگی، خانواده، فرهنگ، فناوری و آینده جامعه خواهد بود.

................

پایان پیام