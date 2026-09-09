به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی عضو ارشد وحدت مسلمین پاکستان با بیان اینکه همه شهروندان افغانستان از مکاتب و مذاهب مختلف باید حق زندگی بر اساس باورهای دینی، انجام عبادات و ادامه فعالیت‌های دینی و علمی خود را داشته باشند، نسبت به گزارش‌های منتشرشده درباره حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل و بازداشت علما و استادان این مرکز ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: فداکاری بی‌نظیر رهبر شهید ایران اسلامی، امت خفته را بیدار کرده و آن را در برابر فرعون زمان، آمریکا و اسرائیل، متحد و صف‌آرایی کرده است.

وی افزود: قدرت‌های امپریالیستی دشمن اسلام از آگاهی و بیداری امت اسلامی هراس دارند.

دومکی همچنین با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، از مراکز علمی شیعه در کابل افغانستان، نسبت به این گزارش‌ها ابراز نگرانی شدید کرد و گفت: این مرکز که با خدمات علمی و دینی آیت‌الله العظمی محمدآصف محسنی مرتبط است، با گزارش‌هایی درباره بازداشت علما و استادان آن بسیار تأسف‌بار و محکوم است.

وی تأکید کرد: در اختیار گرفتن هر مرکز علمی، دینی یا آموزشی با استفاده از زور و بازداشت علما و استادان بدون طی روند شفاف قانونی، مغایر با حقوق اساسی انسانی و مذهبی است.

عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان از حکومت طالبان خواست با احترام به آزادی مذهبی، آموزش و اصول جهانی حقوق بشر، هرچه سریع‌تر درباره وضعیت علما و استادان بازداشت‌شده توضیح دهد و افزود: اگر اتهام قانونی علیه فرد یا افرادی وجود دارد، باید این اتهامات از طریق یک روند قضایی شفاف اثبات شود.

وی تصریح کرد: همه شهروندان افغانستان از پیروان مذاهب و مکاتب مختلف باید حق داشته باشند بر اساس باورهای مذهبی خود زندگی کنند، عباداتشان را انجام دهند و فعالیت‌های دینی و علمی خود را ادامه دهند. هدف قرار دادن مراکز علمی، مدارس دینی و شخصیت‌های مذهبی به دلیل اختلافات سیاسی یا مذهبی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

دومکی همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی خواست به موضوع حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل فوراً رسیدگی کنند، از وضعیت علما و استادان بازداشت‌شده اطلاع حاصل کنند و برای حمایت مؤثر از حقوق اساسی، مذهبی و آموزشی آنان اقدامات لازم را انجام دهند.



.......

پایان پیام/ 218

