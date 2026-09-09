به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تنها دو هفته تا پایان مهلت ارسال آثار به سومین رویداد رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین(ع)» باقی مانده و علاقه‌مندان به حضور در این رویداد بین‌المللی می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه ارسال کنند.

سومین رویداد رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین(ع)» با هدف تقویت و حمایت از آثار هنری و رسانه‌ای مرتبط با موسم اربعین، با رویکردی بین‌المللی و با تمرکز بر نمایش و بازنمایی حضور ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان مختلف در این اجتماع عظیم برگزار می‌شود.

این رویداد همچنین در دوره سوم، گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب را در دستور کار قرار داده و در بخش ویژه «قائدنا الشهید فی طریق الحسین(ع)» به ثبت جلوه‌های ارادت زائران اربعین به رهبر شهید انقلاب می‌پردازد.

دبیرخانه رویداد اعلام کرده است که علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های عکس، ویدیو و پادکست ارسال کنند. در بخش عکس، عکس حرفه‌ای، عکس موبایلی و مجموعه‌عکس پذیرفته می‌شود و در بخش ویدیو نیز گزارش ویدیویی، مستند و ولاگ در نظر گرفته شده است.

یکی از بخش‌های سومین دوره، بخش هوش مصنوعی است که آثار تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی و با محوریت اربعین را در قالب‌های عکس، صوت و ویدیو مورد بررسی قرار می‌دهد.

بخش ویژه رویداد نیز در دو محور برگزار می‌شود. نخستین محور با عنوان «یک جهان در آغوش حسین(ع)» به ثبت حضور زائران بین‌المللی در زیارت اربعین و همچنین حضور پرچم‌های کشورهای مختلف در مراسم اربعین اختصاص دارد و آثار در قالب عکس، ویدیو، پادکست و هوش مصنوعی پذیرفته می‌شود.

محور دوم با عنوان «قائدنا الشهید فی طریق الحسین(ع)» به ثبت جلوه‌های ارادت زائران اربعین به رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد و علاقه‌مندان می‌توانند آثاری با موضوع «رهبر شهید و اربعین» و با محوریت تصاویر امام شهید اُمت در مسیر اربعین را در چهار قالب عکس، ویدیو، پادکست و هوش مصنوعی ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، اساتید با سابقه از کشورهای عراق، بحرین، ترکیه و ایران، داوری آثار رسیده به این رویداد را بر عهده خواهند داشت.

برای نفرات برتر بخش‌های مختلف نیز جوایز نقدی در نظر گرفته شده است. در بخش عکس حرفه‌ای، نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. در بخش عکس موبایلی نیز جوایز نفرات اول تا پنجم به ترتیب ۱۲، ۱۰، ۸، ۶ و ۴ میلیون تومان خواهد بود. در بخش مجموعه‌عکس نیز نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.

در بخش ویدیو، جوایز بخش مستند برای نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ میلیون تومان، در بخش گزارش ۱۵، ۱۲ و ۱۰ میلیون تومان و در بخش ولاگ ۱۲، ۱۰ و ۸ میلیون تومان تعیین شده است. در بخش پادکست نیز نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

جوایز بخش هوش مصنوعی برای نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۰، ۷ و ۵ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین در دو محور بخش ویژه رویداد، جوایز نفرات برتر به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

سومین رویداد رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین(ع)» فعالیت خود را از پنجم مردادماه ۱۴۰۵ با انتشار فراخوان به زبان‌های مختلف آغاز کرده است. نخستین دوره این رویداد در سال ۱۴۰۳ با دریافت بیش از ۷۰۰ اثر از هفت کشور و دومین دوره در سال ۱۴۰۴ با بیش از ۲۷۰۰ اثر از ۹ کشور جهان برگزار شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در سومین دوره این رویداد تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق درگاه رویداد رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین(ع)» در فضای مجازی با نشانی nahno_abna_alhussain@ در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، ایتا و بله و همچنین درگاه‌های خبرگزاری ابنا در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنند.

صفحه اختصاصی این رویداد نیز در بستر اینترنت برای تشریح جزئیات، نحوه مشارکت و چگونگی ارسال آثار ایجاد شده است.



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