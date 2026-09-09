روسیه؛ گشایش ساختمان آموزشی جدید کالج اسلامی گالیه‌ در شهر اوفا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر اوفا، مرکز جمهوری باشقیرستان روسیه، ساختمان آموزشی جدید کالج اسلامی «گالیا» طی مراسمی رسمی افتتاح شد. این ساختمان که در خیابان پروسپکت اکتبر، شماره ۱۲۹/۳ قرار دارد، به آموزش و تربیت مبلغان و مدرسان علوم اسلامی اختصاص خواهد یافت.

افتتاح فنی این ساختمان پیش‌تر در ماه آوریل انجام شده بود و قرار است فرایند رسمی آموزش دانشجویان دوره‌های حضوری از فردا پنجشنبه آغاز شود. این مجموعه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزش دینی و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای تحصیل حضوری دانشجویان راه‌اندازی شده است.

در مراسم افتتاح این مرکز، روسلان کارامیشف، معاون رئیس شورای روابط دولت و ادیان زیر نظر رئیس جمهوری باشقیرستان، اینور بیرگالین، مفتی اداره دینی مسلمانان منطقه، گولیاریا یالچیکایوا، معاون رئیس اداره شهر اوفا و جمعی دیگر از مسئولان دولتی و دینی حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با اشاره به روند توسعه آموزش دینی در باشقیرستان، بر نقش خیرین، نیکوکاران و داوطلبان مسلمان در ایجاد ساختمان جدید تأکید کردند. کالج اسلامی «گالیا» نیز با حفظ سنت‌های آموزش دینی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی خود را متناسب با نیازهای روز دنبال می‌کند و افتتاح این ساختمان، امکان برگزاری آموزش حضوری در فضایی مجهز و متناسب با الزامات آموزشی جدید را فراهم خواهد کرد.

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