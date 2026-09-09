طالبان: مسعود اظهر در افغانستان حضور ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت طالبان ادعاهای مکرر پاکستان مبنی بر فعالیت مسعود اظهر، بنیانگذار گروه «جیش محمد»، از خاک افغانستان را رد کرد و یک مقام ارشد وزارت خارجه افغانستان تأکید کرد که وی در این کشور حضور ندارد.

کابل همچنین بار دیگر تأکید کرده است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

اسلام‌آباد بارها مدعی شده است که مسعود اظهر به افغانستان گریخته است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان تحت فشار گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد تا اقدامات سختگیرانه‌تری علیه گروه‌های تروریستی و رهبران آنها اتخاذ کند.

منابعی که فعالیت‌های FATF را دنبال می‌کنند، اعلام کرده‌اند که یکی از دلایل اصلی فشارها بر پاکستان، ناکامی این کشور در محدود کردن تأمین مالی تروریسم، به‌ویژه تأمین مالی شبکه‌های «جیش محمد» و «لشکر طیبه»، و همچنین ضعف در اجرای تحریم‌های مالی اعمال‌شده علیه افراد قرارگرفته در فهرست‌های سازمان ملل بوده است.

پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری FATF، یعنی طبقه‌بندی مربوط به کشورهایی که در نظام‌های مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با کاستی‌هایی مواجه هستند، ناچار شد اقداماتی از جمله ممنوعیت فعالیت «جیش محمد» و «لشکر طیبه» و گروه‌های وابسته به آنها و همچنین محکومیت رهبران این دو گروه را در دستور کار قرار دهد.

مسعود اظهر یکی از افرادی بود که پاکستان در سال ۲۰۲۱ به‌صورت غیابی او را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز در ماه مه ۲۰۱۹ نام او را در فهرست تروریست‌های جهانی قرار داد.

اسلام‌آباد پیش‌تر مدعی شده بود که مسعود اظهر در ماه مه ۲۰۱۹ از طریق خط دیورند، مرز میان افغانستان و پاکستان، به افغانستان گریخته و از آن زمان تاکنون متواری است.



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