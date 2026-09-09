به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد کسروانی در گزارشی با بررسی سخنرانی‌ها و پیام‌های شیخ نعیم قاسم از چهارم مارس ۲۰۲۶ تا ابتدای سپتامبر، نوشته است که دبیرکل حزب‌الله در مجموع ۲۰ سخنرانی و پیام، هفت بار شعار «هیهات منا الذله» و هشت بار مفاهیمی همچون «جنگ کربلایی»، «روح کربلایی»، «موقف کربلایی» و «مواجهه کربلایی و عاشورایی» را به کار برده است.

این تکرار نشان می‌دهد که مفاهیم عاشورایی در ادبیات سیاسی و تبلیغاتی حزب‌الله در مرحله کنونی جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده است.

کسروانی با اشاره به سخنان شیخ نعیم قاسم درباره تلفات و هزینه‌های مقاومت، تأکید می‌کند که وی میان «تضحیات» و «خسارت» تفاوت قائل است و فداکاری در مسیر مقاومت را الزاماً به معنای شکست نمی‌داند.

شیخ قاسم در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود با اشاره به جنگ جاری، آن را «مواجهه‌ای کربلایی» توصیف کرده و گفته است که مقاومت خود را در برابر دو انتخاب می‌بیند: ایستادگی یا سقوط و تسلیم. از این منظر، «هیهات منا الذله» نماد ردّ ذلت و تأکید بر عزت و کرامت است.

در این گزارش همچنین به تفسیر شیخ قاسم از واقعه عاشورا اشاره شده است. وی در کتاب «عاشوراء ـ مدد وحیاة» بر این نکته تأکید دارد که در نگاه امام حسین(ع)، هنگامی که میان پذیرش ذلت و ایستادگی در برابر ظلم قرار می‌گیرد، انتخاب عزت با وجود هزینه‌های سنگین مبنای تصمیم قرار می‌گیرد.

بر همین اساس، نویسنده گزارش معتقد است که حزب‌الله، تجربه مقاومت خود را در امتداد این خوانش از کربلا تعریف می‌کند و ایستادگی در برابر فشار و تجاوز را بخشی از این مسیر می‌داند.

بخش دیگری از گزارش به موضوع ردّ مهادنه و سازش با دشمن اختصاص دارد. شیخ نعیم قاسم با اشاره به تجربه تاریخی کربلا، مهادنه با قدرت ظالم را راهی برای تضمین امنیت و حفظ حقوق نمی‌داند و معتقد است تکیه بر قدرت و ایستادگی، عامل حفظ جایگاه و بازدارندگی است.

در همین چارچوب، نویسنده گزارش به سخنان شهید سید حسن نصرالله نیز استناد کرده که بر نقش قدرت، شجاعت و حضور در میدان در تأمین امنیت و احترام تأکید داشت.

در پایان، گزارش میان «عقیده» و «عمل» در گفتمان مقاومت پیوند برقرار می‌کند و تأکید شیخ قاسم بر «حسینی بودن» نیروهای مقاومت را یادآور می‌شود.

از این نگاه، «هیهات منا الذله» صرفاً یک شعار مناسبتی نیست، بلکه عنوانی برای رویکردی است که مقاومت، ایستادگی و تحمل هزینه‌ها را در برابر تسلیم و عقب‌نشینی قرار می‌دهد؛ رویکردی که به تعبیر نویسنده، در مرحله کنونی با شعار «ما کربلایی هستیم» بازتاب بیشتری یافته است.

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