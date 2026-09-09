به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آوی سولومون، نویسنده سایت صهیونیستی «والا»، در تحلیلی درباره وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی پس از بسته شدن مهلت ائتلاف‌های انتخاباتی، از تشدید رقابت‌ها و اختلافات در آستانه انتخابات خبر داده است.

او با استفاده از استعاره «قطار انتخابات» می‌گوید هر دو اردوگاه سیاسی سوار این قطار شده‌اند، اما اختلاف بر سر جایگاه احزاب و رهبران می‌تواند مسیر حرکت آنها را با مشکل مواجه کند.

سولومون درباره اردوگاه چپ و جریان‌های مخالف نتانیاهو می‌نویسد که اگرچه ائتلاف جدید از نظر ظاهری آماده رقابت است، اما اختلافات داخلی میان آویگدور لیبرمن و گادی آیزنکوت و همچنین تلاش آیزنکوت برای جذب رأی‌دهندگان دموکرات، مانع شکل‌گیری یک بلوک منسجم شده است.

به نوشته وی، این اردوگاه در شرایط فعلی از دستیابی به ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت فاصله دارد.

در سوی دیگر، وضعیت اردوگاه راست نیز چندان یکپارچه توصیف نمی‌شود. یکی از چالش‌های اصلی، حضور عوفر وینتر و نگرانی درباره تأثیر او بر آرای اردوگاه راست است.

سولومون به نقل از یک مقام ارشد حزب لیکود می‌نویسد که وینتر می‌تواند موجب هدررفت بخشی از آرا شود و به همین دلیل احتمال حمله سیاسی مستقیم به او در روزهای آینده وجود دارد.

نتیجه نظرسنجی‌ها می‌تواند مشخص کند که اردوگاه راست برای حذف یا تضعیف وی وارد عمل خواهد شد یا حضور او در نهایت به برگ برنده انتخاباتی تبدیل می‌شود.

این تحلیل تأکید می‌کند که نتانیاهو در آستانه انتخابات با اردوگاهی مواجه است که هنوز نتوانسته آن را به‌طور کامل متحد کند و حتی در جذب چهره‌های جدید برای گسترش دامنه رأی خود نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

از نگاه سولومون، پراکندگی احزاب کوچک و خطر هدر رفتن آرای انتخاباتی، یکی از مشکلات مهمی است که می‌تواند محاسبات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را پیچیده‌تر کند.

در پایان، نویسنده معتقد است پرسش اصلی تنها این نیست که نتانیاهو و رقبایش چگونه وارد رقابت انتخاباتی می‌شوند، بلکه مسئله تعیین‌کننده این است که در نهایت چه کسی می‌تواند مسیر تشکیل دولت را طی کند و وارد اقامتگاه نخست‌وزیر در «بلفور» شود.

به این ترتیب، اختلافات درون اردوگاه‌ها و نحوه توزیع آرای احزاب کوچک می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت انتخاباتی نتانیاهو و رقبای او داشته باشد.

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