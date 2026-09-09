اختلاف در دارالفتوای لبنان بالا گرفت!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «الاخبار» در گزارشی از انتقاد شماری از علمای دارالفتوا به عملکرد شیخ عبداللطیف دریان، مفتی اعظم لبنان، خبر داد. منتقدان می‌گویند دریان پس از بازگشت از قاهره، نه شخصاً برای ادای تسلیت نزد شیخ علی الغزاوی، مفتی زحله و بقاع، و شیخ زید بکار زکریا، مفتی عکار، حضور یافت و نه نمایندگانی از سوی خود برای شرکت در نماز بر پیکر والدین این دو مفتی اعزام کرد.

بر اساس این گزارش، دریان تنها از الغزاوی و زکریا دعوت کرد تا مراسم تسلیت را به صورت مشترک در «مسجد الامین» در بیروت برگزار کنند؛ اقدامی که با پرسش و انتقاد شماری از روحانیون مواجه شد.

آنان معتقد بودند برگزاری مراسم تسلیت در بقاع کفایت می‌کرد، چراکه شخصیت‌های سیاسی، دینی و امنیتی متعددی از جمله ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در آن حضور یافته بودند و برگزاری مراسم دیگری در بیروت ضرورتی نداشت.

در مقابل، میزان گسترده حضور شخصیت‌ها و مردم در مراسم عزاداری پدر مفتی زحله و بقاع، توجه محافل دینی را به خود جلب کرده است.

این حضور گسترده نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی و دینی شیخ علی الغزاوی است؛ شخصیتی که از فعال‌ترین چهره‌های دینی لبنان در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و خدماتی به شمار می‌رود.

در همین چارچوب، سخنان رئیس‌جمهور لبنان درباره الغزاوی نیز با حساسیت‌هایی در دارالفتوا همراه شده است. جوزف عون در سخنانی، وی را «مفتی همه لبنانی‌ها» توصیف کرد؛ تعبیری که برخی افراد نزدیک به دارالفتوا آن را حامل پیامی سیاسی خطاب به مفتی اعظم لبنان دانستند.

این برداشت در حالی مطرح شده که روابط عون و دریان در مجموع «خوب» توصیف می‌شود و مفتی اعظم لبنان در دوره اخیر حمایت‌های مورد درخواست کاخ بعبدا، به‌ویژه در ارتباط با مذاکرات این نهاد با رژیم صهیونیستی، را ارائه کرده است.

در مجموع، این گزارش نشان می‌دهد که موضوع نحوه تعامل مفتی اعظم لبنان با دیگر مفتی‌های این کشور، فراتر از یک مسئله تشریفاتی مورد توجه محافل دینی قرار گرفته و می‌تواند بازتابی از اختلافات و رقابت‌های درونی در ساختار مذهبی اهل سنت لبنان باشد.

............

پایان پیام