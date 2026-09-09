پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

در این شماره در حالی که حضرت معصومه (س) در قم بیمار است و به عبادت می‌پردازد، قصد داریم زمانی را طی کنیم و دریابیم که چه‌گونه دوازده قرن پس از آن، نامِ "کریمه اهل‌بیت (ع)" بر زبانها افتاد و اساسا این لقب مشهور از کجا آمد.