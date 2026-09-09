پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

در این شماره در حالی که حضرت معصومه (س) در قم بیمار است و به عبادت میپردازد، قصد داریم زمانی را طی کنیم و دریابیم که چهگونه دوازده قرن پس از آن، نامِ "کریمه اهلبیت (ع)" بر زبانها افتاد و اساسا این لقب مشهور از کجا آمد.
۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۱
کد مطلب: 1863574
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت سوم پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.
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