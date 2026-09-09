انگلیس: نتانیاهو مرتکب جنایت جنگی شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اد میلیبند» وزیر خارجه انگلیس امروز (چهارشنبه) تصریح کرد که بنیامین نتانیاهو مرتکب جنایت جنگی و پاکسازی قومی علیه فلسطینیان می‌شود.وزیر خارجه انگلیس تأکید کرد: «آنچه دولت نتانیاهو در نوار غزه انجام می‌دهد، لکه ننگی بر وجدان جهان است و شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد جنایات جنگی رخ داده است.»وی افزود: «در مناطقی از کرانه باختری، پاکسازی قومی فلسطینیان در حال انجام است و این اقدامات توسط تروریست‌های شهرک‌نشین انجام می‌شود.»

میلیبند تصریح کرد: «دولت اسرائیل اغلب چشم خود را بر این اقدامات بسته است و بدتر از آن، برخی اعضای این دولت اظهاراتی مطرح کرده و اقداماتی انجام داده‌اند که از کوچ اجباری فلسطینیان حمایت می‌کند.»وزیر خارجه انگلیس با اشاره به این موارد تأکید کرد «ما دست روی دست نخواهیم گذاشت.»

تنش میان انگلیس و رژیم صهیونیستی بر سر سیاست‌های این رژیم در کرانه باختری طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

لندن پیش از این نیز در واکنش به گسترش شهرک‌سازی‌ها و طرح جنجالی شهرک‌سازی «E1» مواضع تندی علیه کابینه بنیامین نتانیاهو اتخاذ کرده بود و در ۱۹ آگوست نیز در اعتراض به این طرح، کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد.«اد میلیبند»، وزیر خارجه انگلیس، در ادامه این مواضع، روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری خبر داد.

بر اساس این تصمیم، واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی ممنوع می‌شود و شرکت‌ها و افرادی که در ساخت‌وساز، تأمین مالی، زیرساخت و معاملات املاک این شهرک‌ها مشارکت دارند نیز هدف تحریم قرار می‌گیرند.

انگلیس همچنین فروش و تبلیغ املاک واقع در شهرک‌های مذکور را هدف محدودیت قرار داده است.میلیبند در پارلمان انگلیس، اقدامات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان را «پاکسازی قومی» توصیف کرد و گفت دولت نتانیاهو در برابر این اقدامات «چشم خود را بسته است».

این اقدامات واکنش شدید تل‌آویو را به دنبال داشت. «گیدئون سعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد در واکنش به تحریم‌های انگلیس، کنسولگری این کشور در قدس شرقی باید ظرف ۳۰ روز تعطیل شود و دیپلمات‌های انگلیسی مستقر در این کنسولگری نیز اعتبار دیپلماتیک خود را از دست خواهند داد. همچنین مقام‌های انگلیسی فعال در مرکز هماهنگی غزه و دیپلمات‌های مستقر در رام‌الله، طبق گزارش‌ها، هفت روز برای خروج فرصت دارند.

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