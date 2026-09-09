ضرورت شناخت سنت و روش علمی رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رسمی آغاز سال تحصیلی مجتمع آموزش عالی فقه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

محامی با تبریک آغاز سال جدید تحصیلی و فرا رسیدن فصل جدید تلاش مضاعف برای رسیدن به کمال علمی و معنوی و مجاهدت برای فهم درست دین و دفاع از مرزهای فکری و عقیدتی اسلام اظهار داشت: امروز فصل جدید دانش آموزی در مکتب امام صادق و آغاز رزمایش علمی و فرهنگی برای سربازان حضرت ولی عصر است.

وی ادامه داد: امسال نخستین سال تحصیلی است که به حسب ظاهر از حضور رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی محروم هستیم. فقدان آن امام شهید بسیار سخت و تاسف برانکیز است.

سخنران مراسم شناخت گوشه‌هایی از ابعاد شخصیتی امام شهید را نیازمند سال‌ها تحقیق و پژوهش دانست و گفت: رهبر شهید معجزه خداوند در عصر حاضر بود.جمع شدن این همه کمالات و توانمندی‌ها در ایشان با وجود کهولت سن واقعا شگفت انگیز بود.

وی بیانات و توصیه‌های امام شهید به ویژه پیام ایشان به مناسبت یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه را میراث گرانقدری خواند که از ایشان به جای مانده و چراغ راه مسیر طلاب علوم دینی است و خاطرنشان کرد: طلاب ما حتما باید نسبت به این مطالب و بیانات مطالعه و مباحثه داشته باشند. رهبر شهید انقلاب در پیام خود محورهای اصلی کارکرد حوزه‌های علمیه را بیان می‌نمایند و بر نقش آن به عنوان مرکز علمی با تخصص‌های علمی معین، مرکز پرورش طلاب توانمند،صف مقدم حل مشلات مردم و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، مرکز استخراج نظامات دینی و تمدن اسلامی تاکید داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در ادامه یادآور شد: همه ما باید هویت و میراث حوزوی خویش را بشناسیم و به آن افتخار نماییم و اجازه ندهیم مشکلات و سختی‌ها مانع تحصیل و فعالیت علمی ما گردد. همانگونه که بزرگان ما در تاریخ حوزه، مصائب فراوانی را تحمل کردند تا آنچه امروز در اختیار ماست محقق گردد. تهذیب پیش، هنگام و پس از تحصیل برای طلاب علوم دینی ضروری است. اگر درس بخوانیم و مهذب نباشیم، نتیجه تاسف باری خواهد داشت.

وی سنت و روش علمی رهبر شهید انقلاب اسلامی را نیازمند بازشناسی دانست و گفت: سیر تحول ایشان از یک طلبه موفق تا رسیدن به جایگاه زعامت مسلمین جهان همچون مسیری که امام راحل طی نمود، برای ما درس‌آموز است. حتما باید با مسیر زندگی ایشان آشنا شویم که مصداق بارز طلبه حوزه پیشرو و توانمند است.

سخنران مراسم بیانات جامع امام شهید(رض) پیرامون مباحث مختلف علمی را نعمتی ارزشمند برای طلاب دانست و تصریح کرد: ایشان از کودکی اهل مطالعه بود. پر مطالعه بودن در تحصیل و به ویژه مطالعات متون فرا درسی برای پرورش یک طلبه موفق و توانمند ضروری است. رهبر شهید انقلاب اشراف گسترده‌ای نسبت به ساحت‌های مختلف علمی و معلومات در حوزه‌های گوناگون داشت و البته از دقت و حافظه شگفت‌انگیزی نیز برخوردار بود.

محامی در پایان پیش مطالعه و پیش مصاحبه را از سنت‌های ارزشمند حوزه علمیه برشمرد که توفیقات فراوانی را برای طلاب به همراه خواهد داشت و تاکید کرد: تحصیل طلبه باید با جهت گیری درست همراه باشد. خدمت به دین و مردم و مقابله با شرارت های دشمنان اسلام، مسئولیت اصلی طلاب است که اگر درست به این رسالت خود عمل نماییم، مردم نیز جذب خواهند شد.

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