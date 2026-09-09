ویدیو | مسئولیت مسلمانان در برابر فریاد مستضعفان

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: آیه ۷۵ سوره نساء با لحنی توبیخ‌آمیز، مؤمنان را نسبت به رنج مردان، زنان و کودکان مستضعفی که زیر سلطه ستمگران گرفتارند، مسئول می‌داند و بی‌تفاوتی در برابر فریاد یاری‌خواهی آنان را با منطق دینی سازگار نمی‌شمارد؛ همچنین در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نیز آمده است: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ هر کس فریاد مردی را بشنود که مسلمانان را به یاری می‌طلبد و به ندای او پاسخ ندهد، مسلمان نیست.»