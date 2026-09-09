شهادت چهار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه حملات و نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته دست‌کم چهار فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، عبیده اسامه الشیخ عید، کودک فلسطینی، شامگاه سه‌شنبه بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت چادرهای آوارگان در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. همچنین خمیس سعد در پی حمله به یک چادر در خیابان جولس در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

منابع محلی همچنین از شهادت رمزی ابوریده، اسیر فلسطینی آزادشده، بر اثر جراحاتی خبر دادند که روز جمعه در خان‌یونس در جریان حمله به وی وارد شده بود. فتحی احمد محمود ابوعیاده ۶۹ ساله نیز در پی تیراندازی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب شهر خان‌یونس جان خود را از دست داد.

طی ۲۴ ساعت گذشته، ارتش اسرائیل پس از صدور دستور تخلیه، ۶ خانه را هدف حمله قرار داد و مدعی شد مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه مواضعی که به ادعای این رژیم برای نگهداری سلاح‌های متعلق به حماس استفاده می‌شود، آغاز کرده است. ارتش اسرائیل همچنین یک خانه را در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه پس از صدور هشدار قبلی برای تخلیه، ویران کرد. در حمله به خانه‌ای در منطقه بطن السمین در جنوب خان‌یونس نیز دو فلسطینی زخمی شدند.

در شهر غزه نیز جنگنده‌های اسرائیلی دست‌کم چهار هدف را بمباران کردند و یک زمین کشاورزی در جنوب شهر را نیز هدف قرار دادند. هواپیماهای اسرائیلی همچنین اطراف بیمارستان الشفاء در غرب شهر غزه را بمباران کردند.



بر اساس این گزارش، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، مجموع شهدای فلسطینی به یک هزار و ۳۵۵ نفر و شمار مجروحان به چهار هزار و ۵۱۶ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۲۷ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز، بر اساس آمار ارائه‌شده از داخل این منطقه، شمار شهدای فلسطینی به ۷۳ هزار و ۶۶۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۶۲۷ نفر رسیده است.



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