محاکمه خطیب مسجدالاقصی به اتهام «تحریک علیه رژیم صهیونیستی»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه صلح رژیم صهیونیستی در قدس روز دوشنبه جلسه رسیدگی به پرونده شیخ عکرمه صبری، ۸۷ ساله، را برگزار کرد. تیم دفاعی وی اعلام کرد که این پرونده با اتهام «تحریک» علیه او تشکیل شده و شیخ صبری تمامی اتهامات مطرح‌شده را به‌طور کامل رد می‌کند.

به گفته مدحت دیبه، وکیل عضو تیم دفاع، دادگاه جلسه بعدی رسیدگی را برای ۲۳ نوامبر تعیین کرده است. این پرونده از اواسط سال ۲۰۲۴ در دادستانی رژیم صهیونیستی گشوده شد و اتهام اصلی در آن «تحریک به تروریسم» عنوان شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه شیخ صبری به سه رویداد اصلی مربوط می‌شود؛ از جمله سخنرانی‌های تسلیت وی برای عدی التمیمی و رائد خازم در سال ۲۰۲۲ و همچنین خطبه‌ای که پس از شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی پیشین حماس، در اوت ۲۰۲۴ در مسجدالاقصی ایراد کرد.

تیم دفاع این اقدامات قضایی را «خودسرانه و ظالمانه» توصیف کرده و گفته است روند فشار علیه شیخ صبری تحت تأثیر مواضع دولت اسرائیل و گروه‌های افراطی قرار دارد.

هیئت عالی اسلامی قدس نیز با صدور بیانیه‌ای، محاکمه خطیب مسجدالاقصی را محکوم و آن را «باطل» خواند.

این نهاد تأکید کرد که اقدامات صورت‌گرفته علیه شیخ صبری را به رسمیت نمی‌شناسد و این پرونده را تعرض به علمای مسلمان و تعرض به مقدسات و باورهای اسلامی دانست.

مقام‌های رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر محدودیت‌های متعددی علیه شیخ عکرمه صبری اعمال کرده‌اند؛ از جمله ممانعت از ورود او به مسجدالاقصی، ممنوعیت سفر، احضارهای مکرر برای بازجویی و حتی یورش به منزل وی.

هیئت عالی اسلامی قدس تأکید کرده است که این فشارها و اقدامات قضایی، شیخ صبری را از ادامه مواضع خود در دفاع از مسجدالاقصی بازنخواهد داشت.

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