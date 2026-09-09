به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنهام در یادداشتی در روزنامه «گاردین» با تأکید بر حمایت دولتش از راه‌حل دو دولتی، تصریح کرد که تکرار این موضع بدون تبدیل آن به اقدام عملی بی‌معناست. او گفت بریتانیا در گذشته به دلیل نگرانی از متهم شدن به «یهودی‌ستیزی» در برابر برخی تحولات با احتیاط رفتار می‌کرد، اما اکنون دولتش تصمیم گرفته اقدامات مشخصی را علیه سیاست‌های دولت کنونی اسرائیل، نه علیه مردم اسرائیل، اتخاذ کند.

نخست‌وزیر بریتانیا با اشاره به وضعیت غزه، از ادامه کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و تداوم بحران انسانی ابراز نگرانی کرد و ابعاد ویرانی در این منطقه را «دشوار برای درک» توصیف کرد.

وی همچنین مدعی شد که طی چهار سال گذشته روند تصویب شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در کرانه باختری افزایش چشمگیری داشته و خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان نیز تشدید شده است.

برنهام همچنین به طرح شهرک‌سازی «E1» اشاره کرد و آن را تهدیدی جدی برای امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین دانست.

او با بیان اینکه اجرای این پروژه می‌تواند ارتباط بخش‌های مختلف کرانه باختری را قطع کند، تأکید کرد که دولتش اجازه نخواهد داد روندی که از نگاه لندن امکان تحقق راه‌حل دو دولتی را از بین می‌برد، بدون واکنش باقی بماند.

در همین راستا، دولت بریتانیا از بسته‌ای جدید برای افزایش فشار بر دولت اسرائیل خبر داده است. ممنوعیت تجارت کالا با شهرک‌های غیرقانونی، تغییر موضع رسمی لندن درباره غیرقانونی بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی، اعمال تحریم علیه افراد و شرکت‌های حامی یا منتفع از شهرک‌سازی‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه از جمله محورهای این اقدامات اعلام شده است.

برنهام در عین حال تأکید کرد که دولت بریتانیا حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و حماس را محکوم می‌کند، اما این مسئله را توجیهی برای اقدامات دولت اسرائیل در غزه و کرانه باختری نمی‌داند.

او همچنین تلاش کرد میان دولت اسرائیل و جامعه یهودیان بریتانیا تفکیک قائل شود و گفت مسئول دانستن یهودیان این کشور در قبال اقدامات کابینه نتانیاهو، اقدامی نادرست و مصداق یهودستیزی است.

نخست‌وزیر بریتانیا در پایان گفت هدف اصلی این اقدامات، حفظ تنها گزینه‌ای است که از نگاه لندن می‌تواند زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز و امن فلسطینیان و اسرائیلی‌ها را فراهم کند.

او افزود دولت بریتانیا به همکاری با شرکای بین‌المللی برای افزایش فشار بر دولت اسرائیل و حفظ امکان تحقق راه‌حل دو دولتی ادامه خواهد داد.

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