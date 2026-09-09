بازداشت علمای شیعه، بازداشت وجدان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران و چهره‌های مخالفان بحرینی محبوس در زندان مرکزی «جو» با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر بی‌گناهی علمای شیعه بازداشت‌شده، خواستار توقف اقدامات خودسرانه و آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و زندانیان شدند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

علمای بزرگوار و مؤمنان در بحرین هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، جز اینکه گفته‌اند: «پروردگار ما خداست». بازداشت آنان، بازداشت وجدان است و زندانی کردن آنها از طریق محاکمه‌های صوری، ظلمی بزرگ و آشکار در حق آنان، خانواده‌هایشان، طایفه‌شان و تمام کشورشان است.

بار دیگر خواستار توقف این اقدامات خودسرانه و آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و زندانیان هستیم.

شیخ عبدالجلیل المقداد

شیخ علی سلمان

شیخ محمد حبیب المقداد

استاد عبدالوهاب حسین

استاد عبدالوهاب حسین

استاد عبدالوهاب حسین

زندان مرکزی جو

۲۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ هجری قمری

۷ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی



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