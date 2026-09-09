به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اکرم بزی نویسنده لبنانی در مطلبی با عنوان «وقتی حقایق را وارونه و شگفت‌انگیز جلوه می‌دهند!» به‌شدت از مواضع رسمی لبنان در قبال تجاوزات اسرائیل انتقاد کرده است.

او اظهارات اخیر جوزف عون مبنی بر اینکه «آیا اسرائیل صلح می‌خواهد یا جنگ؟» را زیر سؤال برده و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رئیس‌جمهور لبنان پس از مشاهده کشتار و ویرانی در جنوب، هنوز برای تشخیص نیت اسرائیل نیازمند پرسش و ابهام است؟

بزی با اشاره به سابقه نظامی عون، معتقد است رئیس‌جمهور لبنان بهتر از بسیاری می‌داند که اسرائیل در نگاه ارتش لبنان چه جایگاهی دارد و نیروهای لبنانی نیز در سال‌های گذشته قربانی حملات اسرائیل شده‌اند.

او با اشاره به شمار بالای قربانیان و مجروحان جنگی، می‌گوید در چنین شرایطی، طرح پرسش درباره صلح‌طلب یا جنگ‌طلب بودن اسرائیل، نادیده گرفتن واقعیت‌های آشکار میدان است.

این نویسنده لبنانی، استفاده از «زبان خاکستری» در چنین شرایطی را نشانه فاصله گرفتن از واقعیت و نوعی شکست اخلاقی و سیاسی توصیف کرده است.

به نوشته او، مردم جنوب لبنان در حالی با بمباران، تخریب و آوارگی مواجه‌اند که از مسئولان کشور انتظار دارند مواضعی روشن و متناسب با حجم بحران اتخاذ کنند، نه اینکه همچنان به ادبیات مبهم و دیپلماتیک بسنده شود.

بزی همچنین مذاکرات و دیدارهای رسمی با طرف اسرائیلی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی است این روند تاکنون نتیجه ملموسی برای لبنان نداشته است.

او با اشاره به انتقادهای پیشین بشاره پاتریارک مارونی لبنان از این مذاکرات، خواستار توقف این روند و اتخاذ موضعی روشن‌تر در برابر اسرائیل شده است.

در پایان، نویسنده هشدار می‌دهد که ادامه این رویکرد در برابر تحولات جنوب لبنان، در آینده نیز مورد قضاوت افکار عمومی و تاریخ قرار خواهد گرفت.

او معتقد است مسئولان لبنان باید واقعیت‌های جنگ و پیامدهای آن را بدون ابهام بیان کنند و به جای تداوم ادبیات دوپهلو، مسئولیت سیاسی و ملی خود را در قبال مردم و تمامیت ارضی کشور به‌صورت روشن نشان دهند.

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