مخالفان بحرینی: محاکمه علما، محاکمه موجودیت شیعیان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های مخالف بحرینی پس از برگزاری نشست دوره‌ای خود و بررسی تحولات داخلی این کشور، در بیانیه‌ای مشترک، محاکمه علمای دینی و اتهامات مطرح‌شده علیه آنان را محکوم کردند.

آنان مدعی شدند که این روند در چارچوب سیاست‌های مستمر حکومت برای فشار بر جامعه شیعی و تشدید محدودیت‌ها علیه هویت مذهبی و اجتماعی این بخش از جامعه دنبال می‌شود.

این گروه‌ها با اشاره به فضای شکل‌گرفته پیرامون جلسات دادگاه، از آنچه «فضای طایفه‌ای و سخنان تحریک‌آمیز» خواندند انتقاد کردند و مدعی شدند که این شرایط، از نظر آنان، محاکمه‌ای علیه «موجودیت شیعی» در بحرین است.

آنان در عین حال نسبت به پیامدهای چنین رویکردی برای امنیت و ثبات کشور هشدار داده و خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌های مذهبی شدند.

در بخش دیگری از بیانیه، مخالفان بحرینی جایگاه علما را در جامعه مورد تأکید قرار داده و آنان را «حامیان دین و آبروی وطن» توصیف کردند.

آنان مدعی شدند فشار، زندان و محاکمه نمی‌تواند از جایگاه اجتماعی و دینی علما بکاهد و حکومت نیز نخواهد توانست ارتباط میان مردم و رهبران مذهبی آنان را قطع کند.

مخالفان همچنین اعلام کردند که فعالیت‌های اعتراضی و سیاسی آنان تا تحقق اهدافی که «آزادی و عدالت» توصیف شده، ادامه خواهد داشت.

آنان تأکید کردند که افزایش فشار امنیتی و شرایط منطقه‌ای، به گفته آنها، باعث عقب‌نشینی جامعه بحرین از مطالبات خود نخواهد شد و مردم این کشور تسلیم فشارهای حکومتی نخواهند شد.

در پایان این بیانیه، گروه‌های مخالف بحرینی هشدار دادند که ادامه سیاست‌های سرکوب و آنچه آنان «آزار و تبعیض» می‌خوانند، نه‌تنها بحران داخلی را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و مذهبی را عمیق‌تر کند.

آنان مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از ادامه این روند را متوجه حکومت دانستند.

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