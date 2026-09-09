  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

مخالفان بحرینی: محاکمه علما، محاکمه موجودیت شیعیان است

۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
کد مطلب: 1863596
مخالفان بحرینی: محاکمه علما، محاکمه موجودیت شیعیان است

گروه‌های مخالف حکومت بحرین با محکوم کردن محاکمه شماری از علمای شیعه، این روند را بخشی از فشارهای سازمان‌یافته علیه هویت، باورها و مقدسات شیعیان دانستند و هشدار دادند که ادامه این محاکمه و صدور احکام علیه علما، پیامدهای سنگینی برای حکومت در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های مخالف بحرینی پس از برگزاری نشست دوره‌ای خود و بررسی تحولات داخلی این کشور، در بیانیه‌ای مشترک، محاکمه علمای دینی و اتهامات مطرح‌شده علیه آنان را محکوم کردند.

آنان مدعی شدند که این روند در چارچوب سیاست‌های مستمر حکومت برای فشار بر جامعه شیعی و تشدید محدودیت‌ها علیه هویت مذهبی و اجتماعی این بخش از جامعه دنبال می‌شود.

این گروه‌ها با اشاره به فضای شکل‌گرفته پیرامون جلسات دادگاه، از آنچه «فضای طایفه‌ای و سخنان تحریک‌آمیز» خواندند انتقاد کردند و مدعی شدند که این شرایط، از نظر آنان، محاکمه‌ای علیه «موجودیت شیعی» در بحرین است.

آنان در عین حال نسبت به پیامدهای چنین رویکردی برای امنیت و ثبات کشور هشدار داده و خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌های مذهبی شدند.

در بخش دیگری از بیانیه، مخالفان بحرینی جایگاه علما را در جامعه مورد تأکید قرار داده و آنان را «حامیان دین و آبروی وطن» توصیف کردند.

آنان مدعی شدند فشار، زندان و محاکمه نمی‌تواند از جایگاه اجتماعی و دینی علما بکاهد و حکومت نیز نخواهد توانست ارتباط میان مردم و رهبران مذهبی آنان را قطع کند.

مخالفان همچنین اعلام کردند که فعالیت‌های اعتراضی و سیاسی آنان تا تحقق اهدافی که «آزادی و عدالت» توصیف شده، ادامه خواهد داشت.

آنان تأکید کردند که افزایش فشار امنیتی و شرایط منطقه‌ای، به گفته آنها، باعث عقب‌نشینی جامعه بحرین از مطالبات خود نخواهد شد و مردم این کشور تسلیم فشارهای حکومتی نخواهند شد.

در پایان این بیانیه، گروه‌های مخالف بحرینی هشدار دادند که ادامه سیاست‌های سرکوب و آنچه آنان «آزار و تبعیض» می‌خوانند، نه‌تنها بحران داخلی را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و مذهبی را عمیق‌تر کند.

آنان مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از ادامه این روند را متوجه حکومت دانستند.

...........

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha