به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رأی‌الیوم» بر اساس گزارشی از «دیلی‌بیست» می‌نویسد: مایکل وولف در مطلبی در خبرنامه خود در شبکه «ساب‌استک» روایت تازه‌ای از رابطه دونالد ترامپ و جفری اپستین مطرح کرده است.

به نوشته او، اپستین که در گذشته با ترامپ رابطه و دوستی داشت، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری معتقد بود شرایط برای او تغییر کرده و از قدرت رئیس‌جمهور آمریکا واهمه داشت.

وولف مدعی شده اپستین اطلاعات بسیار حساسی در اختیار داشت که می‌توانست برای هر دو طرف دردسرساز باشد، اما با وجود تشویق برای افشای آنها، از انجام این کار خودداری کرد.

او به نقل از اپستین نوشته است که این مجرم جنسی، در عین هراس از پیامدهای افشاگری، نمی‌خواست جان خود را به خطر بیندازد.

بخش دیگری از روایت وولف به یک اختلاف ملکی میان اپستین و ترامپ در سال ۲۰۰۴ مربوط می‌شود. به گفته او، اپستین در جریان این اختلاف، ترامپ را به افشای اطلاعاتی درباره یک طرح ادعایی پول‌شویی مرتبط با یک تاجر بانفوذ روس تهدید کرده بود. اندکی بعد نیز پلیس پالم‌بیچ فلوریدا تحقیقات درباره اتهامات مربوط به ارتباط اپستین با دختران زیر سن قانونی را آغاز کرد؛ موضوعی که به اعتقاد اپستین، ترامپ در پیشبرد آن نقش داشته است.

وولف همچنین گفته است پس از انتشار بخشی از این اطلاعات در کتابش با عنوان «محاصره: ترامپ زیر آتش»، اپستین به او گفته بود افشای این مطالب «اشتباه» بوده است. حدود یک ماه بعد، اف‌بی‌آی اپستین را در بازگشت از پاریس بازداشت کرد.

این روزنامه‌نگار در ادامه مدعی شده اپستین خود را در موقعیتی می‌دید که بیش از اندازه از پشت‌پرده ماجراها اطلاع دارد و معتقد بود برای ترامپ یک «مرد خطرناک» محسوب می‌شود؛ اما پس از رسیدن ترامپ به ریاست‌جمهوری، خود نیز متوجه شده بود که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند برای او بسیار خطرناک باشد.

با این حال، گزارش تأکید می‌کند آنچه مطرح شده روایتی نقل‌شده از مایکل وولف است و به‌تنهایی اثبات مستقلی برای ادعاهای مطرح‌شده محسوب نمی‌شود.

انتشار این روایت، در عین حال، بار دیگر پرسش‌ها درباره رابطه قدیمی ترامپ و اپستین و مناسبات پیچیده میان آنها را زنده کرده است.

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