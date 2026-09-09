حمله سعودی به زندان الجوف؛ جزئیات تازه از حمله جنگنده F-15 به زندان مرکزی الحزم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع در بیانیه‌ای درباره حمله روز دوشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ به زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف، جزئیات جدیدی از نحوه اجرای این حمله ارائه کرد. این حمله به گفته وی به کشته شدن شماری از زندانیان و افرادی که برای ملاقات در زندان حضور داشتند، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌ای از نوع F-15SA که از پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشیط برخاسته بود، در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی عملیات خود را آغاز کرد و زندان مرکزی الحزم را با دو حمله هوایی هدف قرار داد.

به گفته سریع، این جنگنده پس از اجرای حمله در ساعت ۱۶:۴۵ به پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط بازگشت.

وی تأکید کرد اطلاعات مربوط به نوع جنگنده، مبدأ پرواز و زمان انجام عملیات بر اساس جزئیات ارائه‌شده از سوی نیروهای مسلح یمن اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، حمله به زندان مرکزی الحزم تاکنون دست‌کم ۲۳ کشته غیرنظامی بر جای گذاشته است و شمار قربانیان همچنان در حال افزایش اعلام شده است.

در میان قربانیان، افزون بر زندانیان، افرادی که برای ملاقات به زندان مراجعه کرده بودند نیز حضور داشتند.

یحیی سریع در ادامه، تلاش عربستان برای انکار مسئولیت این حمله را رد کرد و گفت انکار جنایت و تجاوز، مسئولیت عاملان آن را از بین نخواهد برد.

وی تأکید کرد پنهان‌کردن ابعاد حمله نمی‌تواند عربستان را از پیامدهای آن مصون کند.

این حمله در حالی گزارش شده است که جنگ و تنش میان عربستان سعودی و یمن همچنان یکی از محورهای مهم بحران منطقه‌ای به شمار می‌رود و حمله به یک مرکز نگهداری زندانیان و حضور زنان و کودکان در میان قربانیان، بار دیگر توجه‌ها را به پیامدهای انسانی درگیری‌های نظامی جلب کرده است.

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