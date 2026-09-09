بنیاد شیعیان آمریکا درباره امنیت مسلمانان در آستانه انتخابات هشدار داد

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)_ابنا_ بنیاد شیعیان آمریکا (SMF) در دیدار با مدیر دفتر امنیت داخلی فرماندار ایالت مریلند، درباره نگرانی‌های امنیتی اخیر علیه مسلمانان این ایالت، افزایش گفتمان ضدمسلمانان و احتمال تشدید تنش‌ها همزمان با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که در چارچوب گفت‌وگوهای مستمر میان این بنیاد و مقام‌های ایالت مریلند برگزار شد، موضوع امنیت مسلمانان و مراکز عبادی آنان، حوادث اخیر علیه مسلمانان در این ایالت، تغییر شیوه‌های آزار و ارعاب و همچنین شرایط امنیتی جامعه مسلمانان در آستانه انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت.

«راحت حسین»، مدیر اجرایی بنیاد شیعیان آمریکا، با قدردانی از مقام‌های امنیت داخلی مریلند برای فراهم کردن زمینه این گفت‌وگو، بر اهمیت ارتباط و هماهنگی پیشگیرانه میان دولت، نیروهای انتظامی و نهادهای جامعه مسلمانان تأکید کرد.

وی گفت هدف بنیاد این است که روابط میان این نهادها پیش از وقوع یک بحران تقویت شود تا دولت، نیروهای انتظامی و نهادهای اجتماعی پیش از تبدیل شدن نگرانی‌ها به حوادث امنیتی جدی، در ارتباط با یکدیگر باشند.

حوادث اخیر علیه مسلمانان در مریلند

در این دیدار، بنیاد شیعیان به چندین حادثه اخیر علیه مسلمانان در نقاط مختلف مریلند اشاره کرد که موجب افزایش نگرانی در میان اعضای این جامعه شده است.

در شهرستان بالتیمور، موضوع جنجال اخیر درباره اظهارات یکی از اعضای هیئت آموزش‌وپرورش این شهرستان درباره قوانین شریعت مطرح شد. این عضو هیئت پس از آن عذرخواهی کرد و با رهبران جامعه مسلمانان دیدار داشت. در این دیدار، یک دانش‌آموز مسلمان نیز از تجربه آزار و اذیت ضدمسلمانانه به دلیل استفاده از حجاب سخن گفت.

بنیاد همچنین گزارش‌هایی از شهرستان مونتگومری درباره تعقیب و رویارویی با زنان محجبه مسلمان هنگام خرید و نیز گزارشی از شهرستان هاوارد درباره مواجهه یک زن مسلمان با فردی در هنگام پیاده‌روی در محله خود را مطرح کرد. این زن هنگام این حادثه از یک چفیه استفاده می‌کرد.

در این نشست همچنین نگرانی‌های امنیتی گسترده‌تر درباره مراکز عبادی در مریلند مورد بررسی قرار گرفت. بنا بر اعلام بنیاد، مراکز مذهبی در سراسر این ایالت منابع قابل توجهی را برای نصب دوربین، کنترل دسترسی، به‌کارگیری نیروهای امنیتی، هماهنگی با پلیس محلی و دیگر اقدامات حفاظتی اختصاص داده‌اند.

بنیاد شیعیان آمریکا تأکید کرد که این حوادث از نظر شدت و شرایط با یکدیگر تفاوت دارند و به‌تنهایی وجود یک تهدید هماهنگ علیه مسلمانان در مریلند را اثبات نمی‌کنند؛ با این حال، این حوادث به ایجاد فضایی منجر شده‌اند که در آن مسلمانان و نهادهای اسلامی بیش از گذشته نسبت به امنیت خود و احتمال تشدید رویارویی‌ها حساس شده‌اند.

هشدار دربارۀ «رویارویی‌های ساختگی»

یکی از محورهای اصلی این نشست، تغییر فضای تهدید علیه جوامع مسلمان بود. به گفته بنیاد شیعیان، برنامه‌ریزی‌های امنیتی سنتی در مراکز اسلامی بیشتر بر تهدیدهای مستقیم، تخریب، جرایم ناشی از نفرت یا احتمال حمله مسلحانه متمرکز بوده است، اما نوع دیگری از فعالیت‌ها موسوم به «رویارویی‌های عمداً ساخته‌شده» در حال تبدیل شدن به یک نگرانی است.

این بنیاد اعلام کرد در برخی حوادث در سراسر آمریکا، افرادی به مراکز اسلامی یا افراد دارای ظواهر آشکار اسلامی نزدیک شده، برخوردهای تحریک‌آمیز ایجاد کرده، از این رویارویی‌ها فیلم گرفته یا آن را به‌صورت زنده پخش کرده و سپس تصاویر را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

به گفته بنیاد، هدف از چنین اقداماتی ممکن است ایجاد درگیری، جلب توجه یا تولید محتوایی باشد که بعداً از طریق شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کند.

راحت حسین در این‌باره گفت: «ما به‌طور فزاینده‌ای نگران موقعیت‌هایی هستیم که ممکن است هدف اولیه آنها ایجاد یک تهدید مستقیم نباشد، بلکه ساختن یک رویارویی باشد.»

بنیاد مسلمانان شیعه بر ضرورت آموزش مدیران مساجد، داوطلبان و نیروهای امنیتی برای شناسایی چنین موقعیت‌هایی، کاهش تنش در صورت لزوم، ثبت رفتارهای مشکوک و برقراری ارتباط مؤثر با نیروهای انتظامی تأکید کرد.

افزایش نگرانی‌ها در آستانه انتخابات ۲۰۲۶

فضای سیاسی حاکم بر آمریکا در آستانه انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

بنیاد شیعیان اعلام کرد جوامع مسلمان در سراسر آمریکا در دوره‌هایی شاهد افزایش گفتمان خصمانه علیه مسلمانان، مهاجران و اقلیت‌های دینی همزمان با تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی بوده‌اند.

این بنیاد ابراز نگرانی کرد که پیام‌های انتخاباتی بتواند به افزایش گفتمان ضدمسلمانان یا تشویق افراد به هدف قرار دادن جوامع مسلمان از طریق آزار و رفتارهای تحریک‌آمیز منجر شود.

با این حال، بنیاد تأکید کرد اختلاف نظر سیاسی و انتقاد، بخشی از حیات مدنی آمریکا و برخوردار از حمایت قانون اساسی است و نگرانی زمانی شکل می‌گیرد که گفتمان سیاسی به خصومت گسترده علیه مسلمانان آمریکایی به‌عنوان یک گروه تبدیل شود یا فضایی ایجاد کند که در آن ارعاب و آزار عادی جلوه کند.

مقام‌های مریلند نیز بر اهمیت توجه به فضای امنیتی در آستانه انتخابات تأکید کرده و اعلام کردند درخصوص نگرانی‌های احتمالی، با نیروهای انتظامی هماهنگ خواهند بود.

تأکید بر نقش مقام‌های سیاسی

در این نشست همچنین نقش مقام‌های منتخب در تأکید بر تعهد مریلند به آزادی دینی و امنیت مسلمانان این ایالت مورد بحث قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان درباره احتمال صدور بیانیه‌ای عمومی از سوی «آرونا میلر»، معاون فرماندار مریلند، درباره شرایط موجود و حمایت از جامعه مسلمانان این ایالت گفت‌وگو کردند.

در همین راستا، راحت حسین گفت: «رهبری عمومی اهمیت دارد. مسلمانان مریلند باید به‌روشنی از سوی دولت خود بشنوند که آنها بخش جدایی‌ناپذیر این ایالت هستند و آزار، ارعاب و نفرت دینی با ارزش‌های مریلند سازگار نیست.»

وی تأکید کرد چنین اظهاراتی با هدف محدود کردن بحث‌های سیاسی یا انتقاد مطرح نمی‌شود، بلکه اصول اساسی آزادی دینی، حمایت برابر، امنیت عمومی و حق مشارکت کامل هر شهروند در زندگی مدنی بدون ارعاب را مورد تأکید قرار می‌دهد.

تأکید بر تداوم همکاری با نهادهای امنیتی

بنیاد شیعیان آمریکا در ادامه بر اهمیت تداوم تعامل میان مقام‌های امنیت داخلی، نیروهای انتظامی محلی، سازمان‌های جامعه مسلمانان و مراکز عبادی تأکید کرد.

راحت حسین گفت هدف این بنیاد ایجاد نگرانی نیست، بلکه ایجاد آمادگی، ارتباط و اعتماد است و جامعه مسلمانان مریلند خواهان همکاری سازنده با دولت و نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت مراکز اسلامی، خانواده‌ها و همسایگان خود است.

بنیاد مسلمانان شیعه همچنین از مقام‌های امنیت داخلی مریلند به دلیل این گفت‌وگوی سازنده و آمادگی آنان برای ادامه تعامل درباره نگرانی‌های جامعه مسلمانان قدردانی کرد.

این بنیاد در پایان اعلام کرد به همکاری خود با مقام‌های مریلند و نهادهای انتظامی ادامه خواهد داد تا مسلمانان سراسر این ایالت بتوانند با امنیت و بدون ارعاب، عبادت کنند، گردهم آیند، در زندگی مدنی مشارکت داشته باشند و از حقوق قانونی خود استفاده کنند.

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