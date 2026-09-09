به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، شامگاه دوشنبه با حضور در دفتر آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد. آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی در این دیدار، ضمن تقدیر از فعالیت‌های شبانه‌روزی دکتر عارف و تلاش‌های مسئولان برای رفع مشکلات کشور، توجه جدی به وضعیت معیشتی اقشار ضعیف، صداقت و صراحت با مردم، بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان و تقویت همدلی را از ضرورت‌های امروز کشور دانستند و بر مبارزه با فساد و قاچاق و نیز پرهیز از تشریفات و هزینه‌های زائد تأکید کردند.

معظم‌له همچنین اظهار امیدواری کردند خدمات و مجاهدت‌های مسئولان مورد عنایت حضرت بقیةالله‌الاعظم(عج) قرار گیرد.

مسئولان زندگی خود را با ضعیف‌ترین اقشار جامعه بسنجند

این مرجع تقلید در ادامه، با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) که فرمودند: «إنَّ اللهَ تَعالی فَرَضَ عَلی أئِمَّةِ العَدلِ أن یُقَدِّرُوا أنفُسَهُم بِضَعَفَةِ النّاسِ کَیلا یَتَبیَّغَ بِالفَقیرِ فَقرُه»بر ضرورت توجه مسئولان و پیشوایان جامعه به وضعیت اقشار ضعیف تأکید کردند و گفتند: خداوند متعال بر پیشوایان عادل در جامعه واجب کرده است که خود را با مردم ضعیف و تهیدست هماهنگ و همنوا کنند و زندگی و معیشت خود را با ضعیف‌ترین اقشار جامعه بسنجند.فقر و تنگدستی می‌تواند توده‌های جامعه را ناآرام و مضطرب سازد و آسایش فکری مردم را برهم زند؛ تا جایی که ممکن است فرد به خود آسیب بزند یا در اجتماع کاری کند که نتوان آن را جبران کرد. ازاین‌رو حاکمان باید خود را در ردیف توده‌های ضعیف قرار دهند و به دنبال اسم، رسم، جاه، مقام و تبلیغات نباشند.

آیا ما صدای این افراد را شنیده‌ایم؟

آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی فرمودند: علی‌رغم زحمات و اصلاحات صورت‌گرفته، آثار فقر و مشکلات اقتصادی همچنان در جامعه مشاهده می‌شود.

معظم‌له در بیان نمونه‌ای از این وضعیت، به مراجعه خود به بیمارستانی دولتی اشاره کردند و گفتند: «هنگامی که در انتظار آمدن دکتر بودم، شنیدم فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه یک‌میلیون‌تومانی، درمان خود را نیمه‌کاره رها کرد و رفت. آیا ما صدای این افراد را شنیده‌ایم؟»

این مرجع تقلید همچنین با اشاره به مراجعه پدری که توان تهیه کیف مدرسه برای فرزند خود را نداشت، تأکید کردند: این نمونه‌ها نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی مردم نابسامان است و زنگ خطری است که تا دیر نشده، باید برای قاطبه جامعه فکری جدی شود.

مسئولان شجاعت صداقت و صراحت با مردم را داشته باشند

آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از سخنان رئیس‌جمهور در بیان صریح سختی‌ها و مشکلات کشور، صداقت با مردم را یکی از ضرورت‌های مهم مملکت‌داری دانستند و تأکید کردند:

مسئولان باید شجاعت صداقت و صراحت با مردم را داشته باشند. گفتن واقعیت‌ها و مشکلات به مردم، هیچ‌گاه از مقام و شأن انسان نمی‌کاهد، بلکه جایگاه آنان را ارتقا می‌دهد.صریحاً با مردم درباره وجود مشکلات و تلاش‌های انجام‌شده برای برطرف کردن آنها سخن بگویید و به آنان اطمینان دهید که فراموش نشده‌اند.

از اندیشه افراد دلسوز و صاحب‌نظر استفاده شود

این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت همفکری با اندیشمندان و صاحب‌نظران تأکید کردند و گفتند: مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد و کارهایی نیز برای رفع آنها انجام شده است، اما باید خلاقیت و ابتکاری به خرج داد و با استفاده از صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادیِ بی‌غرض و دلسوز، زندگی مردم را به سوی رفاه و آسایش برد.

معظم‌له با بیان اینکه «همه چیز را همگان دانند» خاطرنشان کردند: یک فرد یا یک گروه به‌تنهایی قادر به اصلاح همه امور نیست و باید ظرفیت‌های فکری موجود در کشور برای گره‌گشایی از مشکلات به کار گرفته شود.

افزایش ناگهانی قیمت‌ها مردم را مضطرب می‌کند

آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی با اشاره به تأثیر تغییرات اقتصادی بر آرامش جامعه گفتند: «تغییرات و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، مانند بنزین یا سایر اقلام معیشتی، مردم را مضطرب و نگران می‌کند و این تلاطم‌ها در جان جامعه ناراحتی ایجاد می‌کند.»

معظم‌له از مسئولان خواستند با نیت خیر، اخلاص و استمداد از حضرت ولی‌عصر(ارواحنافداه)، برای حل این مسائل تلاش کنند.

تخریب‌های جناحی کنار گذاشته شود

این مرجع تقلید در ادامه، از تخریب و تضعیف افراد بر اثر اختلافات جناحی انتقاد کردند و گفتند: اگر نقطه ضعفی در برادر خود مشاهده می‌کنیم، باید برای رفع آن به او کمک کنیم، نه آنکه با زبان یا در اجتماع، آبروی او را لکه‌دار و فعالیت‌هایش را تخریب کنیم.

معظم‌له افزودند: «با اتحاد و همدلی می‌توان کارهای بسیار بزرگی انجام داد، اما نفاق و لجاجت مانع از تمام شدن کارها می‌شود.»

آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی ضمن یادآوری گذرا بودن مناصب و جایگاه‌های دنیوی، فرمودند: از مسئولان و گروه‌های مختلف می خواهم برای خدا و شادی قلب امام زمان(ارواحنافداه) با یکدیگر مهربان باشند. و حتی در مواجهه با مخالفان داخلی به‌گونه‌ای رفتار کنند که رایحه اتحاد و یک دلی در جامعه احساس شود. و در کنار آن با همفکری و تلاش شبانه‌روزی برای گره‌گشایی از مشکلات مستمندان که خود یک جهاد در راه خدا است اقدامات مفید انجام دهند.

برخورد قاطع با کسانی که با معیشت مردم بازی می‌کنند

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مبارزه با فساد و قاچاق تأکید کردند و گفتند: «عده‌ای در این مملکت با معیشت مردم بازی می‌کنند و به غارت اموال عمومی، بیت‌المال و تاراج دارایی‌های ملی دست می‌زنند باید برای مقابله با این اقدامات فکری جدی کرد و آنان را برای همیشه از فعالیت اقتصادی منع نمود.»

تواضع در برابر اقشار ضعیف؛ توصیه‌ای برای مسئولان و روحانیت

آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی همچنین با یادآوری رفتار علمای گذشته در ادب به مردم فرمودند: تواضع در برابر طبقات ضعیف جامعه بسیار مهم است البته این توصیه تنها متوجه دولتمردان نیست، بلکه جامعه روحانیت را نیز شامل می‌شود که روحانیت و مسئولان، در برابر فقرا متواضع باشند و آنان را از سفره و خانه خود دور نکنند.

هزینه‌های زائد به نفع فقرا و نیازمندان حذف شود

این مرجع تقلید در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت مبارزه با تشریفات و اشرافی‌گری در میان مسئولان و روحانیت تأکید کرده و فرمودند: افزایش هزینه‌های زائد برای رونمایی‌ها و مجالس مجلل باید تعطیل شود.

چرا کاری که می‌توان با هزینه‌ای اندک انجام داد، باید با هزینه‌های گزاف صورت گیرد؟ این هزینه‌های زائد را حذف کنید و سرمایه آن را به نفع فقرا و نیازمندان به روانه ی خانه ی آنان نمایید.

معظم‌له در پایان، ضمن تشکر از دکتر عارف و دعا برای توفیق مسئولان، از وی خواستند مراتب تقدیر ایشان از کارهای ارزشمند و افکار اصلاحی رئیس‌جمهور را نیز منتقل کند.

در ابتدای این دیدار نیز معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی، و ابلاغ سلام دکتر پزشکیان، گزارشی از تلاش‌های دولت برای اصلاح و بهبود وضعیت مردم ارائه کرد و از حمایت‌های معنوی مراجع عظام تقلید قدردانی کرد.

...........

پایان پیام