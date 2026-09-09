انفجار در انبار سلاح و مهمات جنگی در سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع انفجار در یک انبار موقت برای جمع‌آوری سلاح و مهمات جنگی در منطقه برج النمره در نزدیکی شهر سرمدا در حومه شمالی ادلب سوریه، دست‌کم ۸ نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری از کارکنان این انبار در این حادثه مجروح شده‌اند و واحدهای تخصصی با هماهنگی نهادهای مربوطه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل حادثه و اتخاذ تدابیر احتیاطی در اطراف آن را آغاز کرده‌اند.

یک منبع در وزارت کشور سوریه اعلام کرد این انبار به‌صورت موقت برای جمع‌آوری سلاح‌ها و بقایای جنگ و انتقال آنها در آینده مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

عملیات میدانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد و نیروهای مربوطه در تلاش هستند ابعاد و علت وقوع انفجار و همچنین میزان خسارت‌های ناشی از آن را مشخص کنند.



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