  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

انفجار در انبار سلاح و مهمات جنگی در سوریه

۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۹
کد مطلب: 1863618
انفجار در انبار سلاح و مهمات جنگی در سوریه

انفجار در یک انبار موقت سلاح و مهمات جنگی در ادلب سوریه دستکم ۸ زخمی برجا گذاشت.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  در پی وقوع انفجار در یک انبار موقت برای جمع‌آوری سلاح و مهمات جنگی در منطقه برج النمره در نزدیکی شهر سرمدا در حومه شمالی ادلب سوریه، دست‌کم ۸ نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری از کارکنان این انبار در این حادثه مجروح شده‌اند و واحدهای تخصصی با هماهنگی نهادهای مربوطه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل حادثه و اتخاذ تدابیر احتیاطی در اطراف آن را آغاز کرده‌اند.

یک منبع در وزارت کشور سوریه اعلام کرد این انبار به‌صورت موقت برای جمع‌آوری سلاح‌ها و بقایای جنگ و انتقال آنها در آینده مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

عملیات میدانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد و نیروهای مربوطه در تلاش هستند ابعاد و علت وقوع انفجار و همچنین میزان خسارت‌های ناشی از آن را مشخص کنند.
 
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha